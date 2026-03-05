Bundi : कालदां में बाघिन का मूवमेंट, कैमरे लगाने का काम रोका

टाइगर रिजर्व के कोर एवं बफर उपवन संरक्षक के निर्देशन में बाघिन की ट्रेङ्क्षकग में सहायक वन संरक्षक सुनील धाबाई व फील्ड बायलॉजिस्ट नयन उपाध्याय ट्रेङ्क्षकग टीम के साथ लगे हुए हैं। गौरतलब है कि युवा बाघिन आरवीटी-8 लंबे समय से शहर के नजदीक के जंगल व कालदां के जंगलों में अपनी टेरेटरी बनाए हुए है। बाघिन की मॉनिटङ्क्षरग में 24 घंटे टीमें लगी हुई है,लेकिन कालदां का जंगल काफी दुर्गम व ट्रेङ्क्षकग रूट नहीं होने से उसे ट्रेक करने में परेशानी आती है।