Hadoti News: हाड़ौती को मिलेगी 6691.30 करोड़ की 3 बड़ी सौगात, राजस्थान के इन 4 जिलों को मिलेगा भरपूर पानी

परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजना को 05 कार्यकारी पैकेजों में विभक्त किया गया है। पैकेज प्रथम का 236.01 करोड़ रुपये का कार्यादेश 10 सितम्बर 2025 को जारी किया गया। पैकेज में लोकसभा क्षेत्र झालावाड-बारां एवं जिला झालावाड के विधानसभा क्षेत्र मनोहरथाना, विधानसभा क्षेत्र खानपुर, एवं जिला बारां के विधानसभा क्षेत्र छबडा, विधानसभा क्षेत्र बारां-अटरु, विधानसभा क्षेत्र अन्ता, विधानसभा क्षेत्र किशनगंज एवं लोकसभा क्षेत्र कोटा-बून्दी, कोटा जिले के विधानसभा क्षेत्र सांगोद के कुल 1402 ग्राम एवं एक शहर को पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा। इसमें 02 इन्टेक वेल निर्माण, जल शोधन संयंत्र, ट्रांसमिशन लाइन इत्यादि का निर्माण कार्य शामिल है।