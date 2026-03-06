6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Hadoti News: हाड़ौती को मिलेगी 6691.30 करोड़ की 3 बड़ी सौगात, राजस्थान के इन 4 जिलों को मिलेगा भरपूर पानी

Rajasthan News: हाड़ौती संभाग के लिए बड़ी विकासात्मक सौगात मिलने जा रही है। क्षेत्र में करीब 6691.30 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट निर्माण और दो बड़ी पेयजल परियोजनाओं पर काम शुरू होगा।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Akshita Deora

Mar 06, 2026

Rajasthan Good News

फोटो: AI

Major Drinking Water Project: हाड़ौती संभाग के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। क्षेत्र में विकास की रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए करीब 6691.30 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इसके तहत कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के साथ-साथ पेयजल की दो बड़ी परियोजनाओं पर भी काम होगा, जिससे कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के हजारों गांवों में पानी की समस्या दूर होने की उम्मीद है।

कोटा-बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण 1507 करोड़ की लागत से होगा। वहीं जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 1661.14 करोड की नोनेरा वृहद पेयजल परियोजना से कोटा एंव बूंदी जिलों के 749 गांवों एवं 6 कस्बों (कोटा जिले के 384 ग्राम एवं 03 कस्बे और बूंदी जिले के 365 ग्राम एवं 03 कस्बे) के 1 लाख 13 हजार 287 परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्तमान में नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना को 4 कार्यकारी पैकेजों में विभक्त किया गया है।

प्रथम पैकेज का 207.38 करोड का कार्यादेश 4 दिसम्बर 2025 को जारी किया गया। इस पैकेज के अन्तर्गत लोकसभा क्षेत्र कोटा-बूंदी एवं कोटा जिले के विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा, पीपल्दा, सांगोद तथा बूंदी जिले के विधानसभा क्षेत्र केशवरायपाटन एवं बूंदी के 749 ग्राम व 6 शहरों को पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा। इस पैकेज के अन्तर्गत इन्टेक वेल, रॉ-वॉटर राईजिग मैन, तीन डब्ल्यू.टी.पी., तीन सी. डब्ल्यू आर का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

डेढ़ लाख परिवारों को मिलेगा पेयजल कनेक्शन

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बारां, कोटा एवं झालावाड जिलों के 1402 गांवों एवं 276 ढाणियों के 1 लाख 52 हजार 437 परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उपलब्ध करवाने के लिए परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजना में 3523.16 करोड रुपए की स्वीकृति जारी की गई।

परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजना को 05 कार्यकारी पैकेजों में विभक्त किया गया है। पैकेज प्रथम का 236.01 करोड़ रुपये का कार्यादेश 10 सितम्बर 2025 को जारी किया गया। पैकेज में लोकसभा क्षेत्र झालावाड-बारां एवं जिला झालावाड के विधानसभा क्षेत्र मनोहरथाना, विधानसभा क्षेत्र खानपुर, एवं जिला बारां के विधानसभा क्षेत्र छबडा, विधानसभा क्षेत्र बारां-अटरु, विधानसभा क्षेत्र अन्ता, विधानसभा क्षेत्र किशनगंज एवं लोकसभा क्षेत्र कोटा-बून्दी, कोटा जिले के विधानसभा क्षेत्र सांगोद के कुल 1402 ग्राम एवं एक शहर को पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा। इसमें 02 इन्टेक वेल निर्माण, जल शोधन संयंत्र, ट्रांसमिशन लाइन इत्यादि का निर्माण कार्य शामिल है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan New Rail Line: राजस्थान से हरियाणा के बीच यहां 215KM तक बिछेगी नई रेल लाइन, 2208 करोड़ आएगी लागत
जयपुर
rajasthan new rail line

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 09:40 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Hadoti News: हाड़ौती को मिलेगी 6691.30 करोड़ की 3 बड़ी सौगात, राजस्थान के इन 4 जिलों को मिलेगा भरपूर पानी

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अन्य नगरपालिका के स्टाफ से चलाना पड़ रहा है काम

Bundi : चार साल में भी हिण्डोली पालिका को नहीं मिले अधिकारी-कर्मचारी
बूंदी

वन विभाग हुआ अलर्ट, ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने की हिदायत

Bundi : कालदां में बाघिन का मूवमेंट, कैमरे लगाने का काम रोका
बूंदी

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की ऊर्जा राज्यमंत्री ने की समीक्षा

Bundi : सूचना एवं संचार तंत्र में कोई बाधा न आए, सभी विभाग जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वाहन करें
बूंदी

Bundi: धार्मिक स्थल पर रंग फेंकने से हुआ विवाद, होली पर पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार

Bundi Uproar
बूंदी

Bundi: होली के जुलूस के दौरान मचा बवाल, धार्मिक स्थल पर रंग गिरने से बिगड़े हालात, भारी पुलिस बल तैनात

होली के जुलूस के दौरान मचा बवाल
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.