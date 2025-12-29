उद्घाटन के छह माह बाद भी लिफ्ट सिंचाई परियोजना से नहीं मिल रहा पानी



जानकारी अनुसार गेण्डोली फोलाई पंचायत क्षेत्र की इस महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना वर्ष 2016 में तत्कालीन विधायक एवं पंचायती राज मंत्री बाबूलाल वर्मा के प्रयासों से जल संसाधन विभाग द्वारा गेण्डोली पंचायत क्षेत्र के सात गांवों की 1987.84 हेक्टेयर भूमि को ङ्क्षसचित करने के लिए लगभग 67.52 करोड़ रुपए एवं फोलाई पंचायत के दस गांवों की 1997.78 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किए जाने के लिए 56.36 करोड रुपए की लागत से अलग अलग दो लघु सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी मिली थी। परियोजना को दो साल की अवधि के अंतराल में वर्ष 2019 तक पूर्ण करके सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाना था, लेकिन सिंचाई परियोजना का लाभ काश्तकारों को पांच साल बाद भी नहीं मिल सका।