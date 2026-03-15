Bundi : बिलकेश्वर महादेव महादेव में 550 सीढिय़ों के पार मिलता शिव आस्था और प्रकृति का अद्भुत सुकून

तो नदी का जल कल-कल बहता है

बिलकेश्वर सेवा समिति सदस्य आशुतोष गौतम ने बताया कि मेज नदी के किनारे संगम क्षेत्र में तथा रामगढ़ टाइगर रि•ार्व के कोर एरिया की घनी वादियों के बीच स्थित यह धाम विशुद्ध प्राकृतिक परिवेश से आच्छादित है। वर्षाकाल में जब पहाड़ हरियाली से ढक जाते हैं और नदी का जल कल-कल बहता है, तब यहां का ²श्य अत्यंत मनोहारी हो उठता है। पहाड़ी शिखर से दिखाई देने वाला विहंगम ²श्य प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शिखर पर विराजित भगवान बिलकेश्वर महादेव की पवित्र स्थापना क्षेत्रवासियों की अटूट आस्था का प्रतीक है। श्रद्धालु पूरे विश्वास के साथ यहां जलाभिषेक और पूजा-अर्चना करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहां अवश्य फलित होती है। तलहटी पर ही ब्रह्माणी चौथ माता का मंदिर है।