Bundi : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के लबान इंटरचेंज से बदली क्षेत्र की तस्वीर

लबान. क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर लबान में बने जिले के एकमात्र इंटरचेंज ने माखिदा, लबान स्टेशन बस्ती और आसपास के गांवों की तस्वीर बदल दी है। इंटरचेंज शुरू होने के बाद से कोटा-दौसा मेगा हाईवे से जुड़ा यह क्षेत्र अब तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। दिनभर वाहनों की आवाजाही बढ़ने से बाजारों में रौनक बढ़ी है। वहीं किसानों और युवाओं के लिए नए अवसर भी खुलने लगे हैं। एक्सप्रेस वे से क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगी, वहीं बेरोजगारों का गांवों से पलायन भी रुकेंगे।