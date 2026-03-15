15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : गांवों में आठ दिन बाद भी गैस की सप्लाई नहीं, उपभोक्ता परेशान

अमेरिका ईरान के बीच चल रहा युद्ध का असर धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तालेड़ा उपखंड के सुवासा गांव में प्रत्येक शनिवार को आने वाली भारत गैस की गाड़ी नहीं आने से 100 से अधिक उपभोक्ता परेशान होकर वापस घर लौटे।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Mar 15, 2026

गांवों में आठ दिन बाद भी गैस की सप्लाई नहीं, उपभोक्ता परेशान

लबान. गैस की आपूर्ति करने आए वाहन पर जानकारी लेते ग्रामीण।

सुवासा. अमेरिका ईरान के बीच चल रहा युद्ध का असर धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तालेड़ा उपखंड के सुवासा गांव में प्रत्येक शनिवार को आने वाली भारत गैस की गाड़ी नहीं आने से 100 से अधिक उपभोक्ता परेशान होकर वापस घर लौटे। वहीं तालेड़ा गैस एजेंसी पर भीड़ होने से उपभोक्ता परेशान है।

एजेंसी पर दो से चार घंटे लाइन लगने के बाद में गैस सिलेंडर उपभोक्ता को मिल रहा है। ग्रामीणों के द्वारा रसद विभाग को शिकायत करने के बावजूद भी ग्रामीण उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। जानकारीअनुसार प्रत्येक शनिवार को सुवासा बस स्टैंड पर तालेड़ा भारत गैस की गाड़ी सप्लाई करने आती थी। जहां पर चांदनहेली, सेंदड़ी, खलुंदा, चितावा, शंभूपुरिया, लाडपुर, सुवासा के उपभोक्ता गैस सिलेंडर लेने आते थे, लेकिन शनिवार को गैस की गाड़ी नहीं आने से 100 से अधिक उपभोक्ता 2 घंटे तक इंतजार करके वापस घर चले गए। ग्रामीणों के द्वारा कई बार गैस गैस एजेंसी मालिक को फोन करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ।


लबान. क्षेत्र में रसोई गैस सिलेण्डर की घण्टों फोन लगाने पर भी बुकिंग नहीं हो रही है। झपायता निवासी दीपक नागर ने बताया कि करीब तीन घण्टों तक लगातार गैस बुङ्क्षकग के लिए प्रयास करने पर भी नहीं हो पाई है। वहीं देईखेड़ा निवासी राधा बाई ने बताया परिवार में आगामी सप्ताह में भोजन का बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन सिलेंडरों की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। क्षेत्र में मेगा हाइवे के किनारे व कस्बे में स्थित रेस्टोरेंट व ढाबों पर भी समय से सिलेंडर नहीं मिलने से अब लकड़ी से खाना पकाना पड़ रहा है। ऐसे अब लककी जो पहले 500 रुपए प्रति क्विंटल मिल रही थी, अब 600 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है।

तालेड़ा क्षेत्र में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। हो सकता है वाहन की व्यवस्था नहीं हुई हो। इसलिए गैस की गाड़ी सुवासा नहीं आई होगी। गैस एजेंसी संचालक से बात करने के बाद पूरी जानकारी मिल पाएगी।
शिवजीराम जाट, प्रवर्तन निरीक्षक, रसद विभाग, बूंदी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Mar 2026 11:34 am

Published on:

15 Mar 2026 11:33 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : गांवों में आठ दिन बाद भी गैस की सप्लाई नहीं, उपभोक्ता परेशान

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : बिलकेश्वर महादेव महादेव में 550 सीढिय़ों के पार मिलता शिव आस्था और प्रकृति का अद्भुत सुकून

बिलकेश्वर महादेव महादेव में 550 सीढिय़ों के पार मिलता शिव आस्था और प्रकृति का अद्भुत सुकून
बूंदी

जिले के 1 लाख 45 हजार 727 किसानों को मिली सौगात

Bundi : खाते में 29 करोड़ आते ही जिले के अन्नदाताओं के चेहरे खिले
बूंदी

संभागीय आयुक्त ने देवपुरा स्थित आश्रय स्थल और श्री अन्नपूर्णा रसोई का किया निरीक्षण

बूंदी. संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को देवपुरा स्थित आश्रय स्थल एवं अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान योजना के क्रियान्वयन में भारी लापरवाही और अनियमितताएं सामने आई। रसोई में न केवल साफ-सफाई का अभाव मिला, बल्कि लाभार्थियों की संख्या के रिकॉर्ड में भी बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त ने अन्नपूर्णा रसोई के रिकॉर्ड की जांच की, तो वहां 96 व्यक्तियों को भोजन कराया जाना दर्ज था। हालांकि, मौके पर जांच करने पर मात्र 19 थालियां ही उपयोग में लाना पाया गया। लाभार्थियों की संख्या में अंतर देख संभागीय आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। रसोई घर की स्थिति बदहाल पाई गई। नियमों के विपरीत वहां कोई मीनू कार्ड नहीं लगा था, जिससे भोजन करने वालों को यह पता नहीं चल पा रहा था कि उन्हें क्या परोसा जाना है। भीषण गर्मी के बावजूद रसोई में पंखे की व्यवस्था नहीं थी और चारों तरफ गंदगी का आलम था। संभागीय आयुक्त जब पास ही स्थित आश्रय स्थल पहुंचे, तो वहां भी अव्यवस्थाएं मिली। खाली कमरों में अनावश्यक रूप से पंखे चलते पाए गए। जब वहां मौजूद स्टाफ से इस बारे में पूछताछ की गई, तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। संभागीय आयुक्त ने मौके पर मौजूद तहसीलदार को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से इन स्थलों का निरीक्षण करें। उन्होंने व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार करने और आवश्यक कार्य पूर्ण करने के आदेश दिए ताकि आमजन को योजना का वास्तविक लाभ मिल सके। संभागीय आयुक्त के आदेश पर मौका स्थल की रिपोर्ट तैयार कर भेज दी है, जिसमें आश्रय स्थल में गार्ड का अभाव पाया गया, वहीं बिस्तर भी गंदे मिले तथा विद्युत उपकरण कोई भी नहीं होने के बाद भी चालू होना पाया गया। वहीं अन्नपूर्णा रसोई में भारी अनियमितताएं मिली है। 96 जनों का भोजन बनाया जाना बताया गया, जबकि इतने लोगों की तो सामग्री ही नहीं बनाई गई। ऐसे में कूपन किसके काटे गए, यह जांच का विषय है। रसोई में मात्र बीस ही थाली थी। खाना खाने आने वाले लोगों को आचार भी नहीं दिया गया है एवं रसोई में पंखा भी नहीं है। अर्जुन लाल, तहसीलदार, बूंदी मैंरे पास कुछ दिनों पहले ही अन्नपूर्णा रसोई का कार्यभार आया है। संभागीय आयुक्त के निरीक्षण की जानकारी नहीं है। जांच में फर्जीवाड़ा सत्यापित हुआ तो फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर भुगतान रोका जाएगा। दिनेश मीना, सहायक अभियंता, नगर परिषद, बूंदी जिला कलक्टर को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए है। वहीं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से काटे गए कूपनों की जांच की जाएगी। मौके पर 15 जनों द्वारा खाना खाया जाना पाया गया। दो जने खाना खा रहे थे। एवं दो जनों की थाली पड़ी हुई थी। रसोई में मात्र एक जने के खाने जितनी दाल थी एवं चावल नहीं मिले। मीनू चार्ट के अनुसार भोजन भी नहीं परोसा गया था। अनिल कुमार अग्रवाल, संभागीय आयुक्त, कोटा
बूंदी

कोयले के साथ लकड़ी का करने लगे इंतजाम, बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहा गैस सिलेंडर

Bundi : घर की रसोई में युद्ध का असर, ढाबों पर सुलगी सिगड़ी और भट्टियां
बूंदी

सामान्य चिकित्सालय में शुरू हुई कैंसर केयर यूनिट

Bundi : अब नहीं जाना पड़ेगा जयपुर-कोटा, यहीं मिलेगा कैंसर मरीजों को उपचार
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.