Bundi : गांवों में आठ दिन बाद भी गैस की सप्लाई नहीं, उपभोक्ता परेशान



लबान. क्षेत्र में रसोई गैस सिलेण्डर की घण्टों फोन लगाने पर भी बुकिंग नहीं हो रही है। झपायता निवासी दीपक नागर ने बताया कि करीब तीन घण्टों तक लगातार गैस बुङ्क्षकग के लिए प्रयास करने पर भी नहीं हो पाई है। वहीं देईखेड़ा निवासी राधा बाई ने बताया परिवार में आगामी सप्ताह में भोजन का बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन सिलेंडरों की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। क्षेत्र में मेगा हाइवे के किनारे व कस्बे में स्थित रेस्टोरेंट व ढाबों पर भी समय से सिलेंडर नहीं मिलने से अब लकड़ी से खाना पकाना पड़ रहा है। ऐसे अब लककी जो पहले 500 रुपए प्रति क्विंटल मिल रही थी, अब 600 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है।