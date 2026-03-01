Bundi : नॉर्दन बायपास सड़क निर्माण ने पकड़ी गति

नॉर्दन बायपास के द्वितीय चरण के तहत बूंदी जिले के गामछ से बल्लोप तक करीब 12.9 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। इसके लिए करीब 57 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। कोटा-बारां रोड पर झालीपुरा से केशवरायपाटन रोड पर गामछ तक बनने वाले 14.2 किलोमीटर लंबे नॉर्दन बायपास को पूरा करने में भूमि अधिग्रहण सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। नॉर्दन बायपास के पहले चरण का काम फिर से शुरू हो गया है, वहीं दूसरे चरण के कार्य में भी तेजी लाई गई है।