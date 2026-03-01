15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : संरक्षण के अभाव में दम तोड़ रही 10वीं सदी की विरासत

जिले की ऐतिहासिक धरोहर भंडदेवरा संरक्षण के अभाव में धीरे-धीरे मिटती जा रही है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Mar 15, 2026

Bundi : संरक्षण के अभाव में दम तोड़ रही 10वीं सदी की विरासत

बडाखेडा. भडदेवरा मंदिर का जर्जर होता शिखर।

बडाखेडा. जिले की ऐतिहासिक धरोहर भंडदेवरा संरक्षण के अभाव में धीरे-धीरे मिटती जा रही है। चाकण नदी के किनारे पर खड़ी यह प्राचीन विरासत अब समय, मौसम और उपेक्षा के थपेड़ों से टूटकर बिखरती नजर आ रही है। कभी मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई बारीक नक्काशी और दिव्य प्रतिमाएं इस स्थल की पहचान थीं, लेकिन आज वही मूर्तियां पत्थरों के ढेर में तब्दील होती जा रही हैं।

कमलेश्वर महादेव मंदिर (कव्वालजी) से करीब दो किलोमीटर दूर स्थित यह स्थल इतिहास के पन्नों में 10वीं शताब्दी की स्थापत्य विरासत के रूप में उल्लेखित माना जाता है। वर्षों से उपेक्षा झेल रही यह धरोहर अब जमींदोज होने के कगार पर पहुंच चुकी है। मंदिर परिसर की टूटी दीवारें, बिखरे स्तंभ और क्षतिग्रस्त मूर्तियां मानो अपनी पीड़ा स्वयं बयां कर रही हैं।
स्थानीय मान्यता के अनुसार चाकण नदी के दूसरे छोर पर स्थित भंडदेवरा को कमलेश्वर महादेव मंदिर का प्रतीक माना जाता है। यहां की कलात्मक संरचनाएं और शिल्पकारी यह संकेत देती हैं कि यह स्थल प्राचीन काल में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा।

पत्थर बनते जा रहे मलबा
भंडदेवरा परिसर में मौजूद कलात्मक स्तंभ, प्रतिमाएं और नक्काशीदार पत्थर अब धीरे-धीरे टूटकर बिखरते जा रहे हैं। कभी मंदिर की शोभा बढ़ाने वाली ये प्रतिमाएं आज असहाय होकर मिट्टी में समाती जा रही हैं। कई मूर्तियों के चेहरे, हाथ-पांव और आकृतियां स्पष्ट रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। मंदिर की दीवारों से अलग हुए पत्थर और शिलाएं इधर-उधर बिखरी पड़ी हैं। बारिश, हवा और समय की मार ने मंदिर की संरचना को इतना कमजोर कर दिया है कि हर बीतता दिन इसके अस्तित्व पर नया खतरा बनकर सामने आ रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस ऐतिहासिक स्थल की सुध नहीं ली गई तो आने वाले वर्षों में यहां केवल
पत्थरों का ढेर ही दिखाई देगा और भंडदेवरा का नाम इतिहास की किताबों में सिमट कर रह जाएगा।

शिलालेखों में जेत्रसिंह और हम्मीर का उल्लेख
इतिहास के संदर्भ में भंडदेवरा का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहां मिले शिलालेखों में रणथंभौर के शासक राजा जेत्रङ्क्षसह के काल से जुड़े उल्लेख मिलने की बात कही जाती है। मंदिर क्षेत्र में पाए गए शिलालेख संस्कृत और देवनागरी लिपि में लिखे बताए जाते हैं। एक शिलालेख को विक्रम संवत 1345 का माना जाता है, जिसमें कुंड के जीर्णोद्धार तथा उस समय के शासक के बारे में जानकारी होने का उल्लेख किया गया है। इतिहासकारों के अनुसार इसमें राजा जेत्रसिंह और हम्मीर का भी जिक्र मिलता है। ये शिलालेख इस बात का प्रमाण हैं कि भंडदेवरा केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं था, बल्कि उस समय की शासन व्यवस्था, समाज और संस्कृति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र भी रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Mar 2026 06:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : संरक्षण के अभाव में दम तोड़ रही 10वीं सदी की विरासत

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

घटेगी दूरी, बढ़ेगा विकास

Bundi : नॉर्दन बायपास सड़क निर्माण ने पकड़ी गति
बूंदी

जिले में एकमात्र इंटरचेंज बना औद्योगिक विकास की नई उम्मीद

Bundi : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के लबान इंटरचेंज से बदली क्षेत्र की तस्वीर
बूंदी

Bundi : बिलकेश्वर महादेव महादेव में 550 सीढिय़ों के पार मिलता शिव आस्था और प्रकृति का अद्भुत सुकून

बिलकेश्वर महादेव महादेव में 550 सीढिय़ों के पार मिलता शिव आस्था और प्रकृति का अद्भुत सुकून
बूंदी

Bundi : गांवों में आठ दिन बाद भी गैस की सप्लाई नहीं, उपभोक्ता परेशान

गांवों में आठ दिन बाद भी गैस की सप्लाई नहीं, उपभोक्ता परेशान
बूंदी

जिले के 1 लाख 45 हजार 727 किसानों को मिली सौगात

Bundi : खाते में 29 करोड़ आते ही जिले के अन्नदाताओं के चेहरे खिले
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.