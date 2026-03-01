Bundi : संरक्षण के अभाव में दम तोड़ रही 10वीं सदी की विरासत

पत्थर बनते जा रहे मलबा

भंडदेवरा परिसर में मौजूद कलात्मक स्तंभ, प्रतिमाएं और नक्काशीदार पत्थर अब धीरे-धीरे टूटकर बिखरते जा रहे हैं। कभी मंदिर की शोभा बढ़ाने वाली ये प्रतिमाएं आज असहाय होकर मिट्टी में समाती जा रही हैं। कई मूर्तियों के चेहरे, हाथ-पांव और आकृतियां स्पष्ट रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। मंदिर की दीवारों से अलग हुए पत्थर और शिलाएं इधर-उधर बिखरी पड़ी हैं। बारिश, हवा और समय की मार ने मंदिर की संरचना को इतना कमजोर कर दिया है कि हर बीतता दिन इसके अस्तित्व पर नया खतरा बनकर सामने आ रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस ऐतिहासिक स्थल की सुध नहीं ली गई तो आने वाले वर्षों में यहां केवल

पत्थरों का ढेर ही दिखाई देगा और भंडदेवरा का नाम इतिहास की किताबों में सिमट कर रह जाएगा।