राजस्थान में यहां 17.49 KM तक बिछेगी नई रेल लाइन, 254.06 करोड़ रुपए होंगे खर्च

राजस्थान सरकार पहले ही 100 करोड़ रुपए की मंदिर सौंदर्यीकरण योजना शुरू कर चुकी है। इसके तहत मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकें। अब जब रेल संपर्क जुड़ जाएगा, तो यह योजना बहुआयामी प्रभाव दिखाएगी। मंदिर तक पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में 20-30 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। यह वृद्धि न केवल दर्शनार्थियों के लिए सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए व्यापार, होटल व्यवसाय, परिवहन, खाद्य उद्योग और रियल एस्टेट के नए अवसर भी खोलेगी।