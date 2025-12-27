CM Bhajanlal : सीएम भजनलाल की घोषणा, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल होगी नई गौरवगाथा

राजस्थान के सीएम भजनलाल। फोटो पत्रिका
CM Bhajanlal : सिख समाज के दसवें गुरु गोविंद सिंह के दो साहिबजादों जोरावर सिंह और साहिब फतेह सिंह की वीरता की कहानी राजस्थान के बच्चों को पढ़ाई जाएगी। वीर बाल दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत और गौरव गाथा को प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी राष्ट्रप्रेम और मूल्यों से प्रेरित हो सके। इसके साथ ही सीएम भजनलाल ने सिख समुदाय के विद्यार्थियों के लिए, छात्रावास के लिए भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को वीर बाल दिवस पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी में कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रप्रेम, धर्मरक्षा और मानव मूल्यों की अमर मिसाल है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को राजापार्क स्थित श्री गुरू सिंह सभा गुरूद्वारा भी पहुंचे। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को श्री गुरु गोबिंद सिंह एवं साहिबजादों की तस्वीर भेंट की।
इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी, राजस्थान सिख समाज के अध्यक्ष अजयपाल सिंह, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जसबीर सिंह सहित गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग