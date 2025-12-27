CM Bhajanlal : सीएम भजनलाल की घोषणा, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल होगी नई गौरवगाथा

CM Bhajanlal : सिख समाज के दसवें गुरु गोविंद सिंह के दो साहिबजादों जोरावर सिंह और साहिब फतेह सिंह की वीरता की कहानी राजस्थान के बच्चों को पढ़ाई जाएगी। वीर बाल दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत और गौरव गाथा को प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी राष्ट्रप्रेम और मूल्यों से प्रेरित हो सके। इसके साथ ही सीएम भजनलाल ने सिख समुदाय के विद्यार्थियों के लिए, छात्रावास के लिए भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी है।