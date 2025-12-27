Govardhan Parikrama : भक्ति के रंग में डूबे सीएम भजनलाल के परिजन, पत्नी-बेटे ने की दंडवत परिक्रमा

Govardhan Parikrama : नववर्ष से पहले गोवर्धन एक बार फिर आस्था और भक्ति के रंग में रंग गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के परिजनों ने यहां सप्तकोसीय दंडवत (पट्या) परिक्रमा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री की पत्नी गीता देवी, पुत्र आशीष एवं उनके साले श्याम कटारा गोवर्धनजी की पावन परिक्रमा कर रहे हैं।