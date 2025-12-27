27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Govardhan Parikrama : भक्ति के रंग में डूबे सीएम भजनलाल के परिजन, पत्नी-बेटे ने की दंडवत परिक्रमा

Govardhan Parikrama : नववर्ष से पहले गोवर्धन एक बार फिर आस्था और भक्ति के रंग में रंग गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के परिजनों ने यहां सप्तकोसीय दंडवत (पट्या) परिक्रमा शुरू कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 27, 2025

Rajasthan CM Bhajanlal family members Immersed in devotion wife and son performed prostration Govardhan Parikrama
Play video

भक्ति के रंग में डूबे सीएम भजनलाल के परिजन। फोटो पत्रिका

Govardhan Parikrama : नववर्ष से पहले गोवर्धन एक बार फिर आस्था और भक्ति के रंग में रंग गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के परिजनों ने यहां सप्तकोसीय दंडवत (पट्या) परिक्रमा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री की पत्नी गीता देवी, पुत्र आशीष एवं उनके साले श्याम कटारा गोवर्धनजी की पावन परिक्रमा कर रहे हैं।

31 दिसंबर को श्रीनाथजी के दर्शन को आएंगे सीएम!

नववर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में स्थित श्रीनाथजी भगवान के दर्शन करने पहुंचते रहे हैं। इस वर्ष भी उनका 31 दिसंबर को प्रस्तावित दौरा है।

करीब 20 साल से कर रहे श्रीगिरिराजजी की दंडवती परिक्रमा

मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनके परिवार की ओर से लगातार नववर्ष पर गोवर्धन में नियमित रूप से दंडवत परिक्रमा करने की परंपरा कायम है। उनका परिवार पिछले करीब 20 साल से भी अधिक समय से श्रीगिरिराजजी की दंडवती परिक्रमा कर रहा है।

सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज

गोवर्धन की सप्तकोसीय परिक्रमा को श्रद्धा, संयम और आत्मिक साधना का प्रतीक माना जाता है। नववर्ष के आगमन से पहले गोवर्धन में धार्मिक गतिविधियों की रौनक बढ़ गई है। साथ ही मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

ये भी पढ़ें

Railway Big Decision : रेलवे का बड़ा फैसला, जयपुर-बांद्रा के बीच दौड़ेगी नॉन स्टाॅप प्रीमियर ट्रेन, स्पेशल ट्रेन का किया विस्तार
जयपुर
Indian Railway big decision Jaipur and Bandra non-stop premier train will run special train service extended

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 12:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Govardhan Parikrama : भक्ति के रंग में डूबे सीएम भजनलाल के परिजन, पत्नी-बेटे ने की दंडवत परिक्रमा

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

विधायक नौक्षम चौधरी ने अफसरों को फटकारा, बोलीं- जनता प्यासी तो मेरे दफ्तर का कनेक्शन भी काटो

MLA Nauksham Chaudhary
भरतपुर

Bharatpur : भुसावर में हरी मिर्च की पैदावार ने बदली किसानों की किस्मत, जमकर हो रही है कमाई

Bharatpur Bhusawar Chili cultivation changed farmers fortunes leading to substantial earnings
भरतपुर

Bharatpur Crime : भरतपुर में महिला की संदिग्ध मौत, ससुराल पर लगाया हत्या का आरोप, बच्चे ने कहा- पापा ने पिलाया जहर

Bharatpur woman died suspicious circumstances in-laws are accused murder child claims his father poisoned her
भरतपुर

Success Story : हादसे में एक पैर गंवाया, पर रुद्रांश ने नहीं हारी हिम्मत, शूटिंग में बनाया विश्व रिकार्ड, मिला अर्जुन अवार्ड

Success Story Bharatpur Rudransh lost a leg in an accident but he did not lose hope set a world record in shooting and received Arjuna Award
भरतपुर

Bharatpur Accident: भरतपुर में कार ने मारी भीषण टक्कर, मां-मासूम बेटे की दर्दनाक मौत, भाई गंभीर घायल

car accident, car accident in Bharatpur, car-bike accident, car-bike accident in Bharatpur, car-bike accident in Rajasthan, mother-son death, mother-son death in Bharatpur, mother-son death in Rajasthan
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.