Govardhan Parikrama : भक्ति के रंग में डूबे सीएम भजनलाल के परिजन, पत्नी-बेटे ने की दंडवत परिक्रमा

भक्ति के रंग में डूबे सीएम भजनलाल के परिजन। फोटो पत्रिका
Govardhan Parikrama : नववर्ष से पहले गोवर्धन एक बार फिर आस्था और भक्ति के रंग में रंग गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के परिजनों ने यहां सप्तकोसीय दंडवत (पट्या) परिक्रमा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री की पत्नी गीता देवी, पुत्र आशीष एवं उनके साले श्याम कटारा गोवर्धनजी की पावन परिक्रमा कर रहे हैं।
नववर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में स्थित श्रीनाथजी भगवान के दर्शन करने पहुंचते रहे हैं। इस वर्ष भी उनका 31 दिसंबर को प्रस्तावित दौरा है।
मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनके परिवार की ओर से लगातार नववर्ष पर गोवर्धन में नियमित रूप से दंडवत परिक्रमा करने की परंपरा कायम है। उनका परिवार पिछले करीब 20 साल से भी अधिक समय से श्रीगिरिराजजी की दंडवती परिक्रमा कर रहा है।
गोवर्धन की सप्तकोसीय परिक्रमा को श्रद्धा, संयम और आत्मिक साधना का प्रतीक माना जाता है। नववर्ष के आगमन से पहले गोवर्धन में धार्मिक गतिविधियों की रौनक बढ़ गई है। साथ ही मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
बड़ी खबरेंView All
भरतपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग