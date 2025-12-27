Railway Big Decision : रेलवे का बड़ा फैसला, जयपुर-बांद्रा के बीच दौड़ेगी नॉन स्टाॅप प्रीमियर ट्रेन, स्पेशल ट्रेन का किया विस्तार

फाइल फोटो पत्रिका
Railway Big Decision : रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया। यात्री सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने जयपुर से बांद्रा टर्मिनस के बीच नॉन स्टॉप प्रीमियर वीकली स्पेशल ट्रेन दौड़ाने का निर्णय लिया है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस नॉन स्टॉप प्रीमियर वीकली स्पेशल जयपुर से प्रत्येक 4 से 22 फरवरी तक प्रत्येक रविवार शाम 6.40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 11.20 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी। बान्द्रा टर्मिनस-जयपुर नॉन स्टॉप प्रीमियर वीकली स्पेशल ट्रेन बान्द्रा टर्मिनस से 5 से 23 फरवरी तक दोपहर 2.40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8.45 बजे जयपुर पहुंचेगी।
रेलवे ने यात्री सुविधाओं के विस्तार को लेकर अजमेर से सन्तरागाछी के बीच संचालित हो रही स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में विस्तार किया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सन्तरागाछी-अजमेर-सन्तरागाछी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन सन्तरागाछी से 23 फरवरी व अजमेर से 26 फरवरी तक संचालित होगी।
पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद-विरमगाम रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के चलते शनिवार को दो ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। जिससे यात्रियों को परेशानी होगी।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार शनिवार को पोरबंदर-मुजफ्फरपुर ट्रेन व बरेली-भुज ट्रेन परिवर्तित मार्ग महेसाणा-विरमगाम-सामाख्याली होकर संचालित होगी। इस दौरान यह ट्रेनें चांदलोडिया स्टेशन पर ठहराव नहीं करेंगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग