Railway Big Decision : रेलवे का बड़ा फैसला, जयपुर-बांद्रा के बीच दौड़ेगी नॉन स्टाॅप प्रीमियर ट्रेन, स्पेशल ट्रेन का किया विस्तार

रेलवे अधिकारियों के अनुसार जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस नॉन स्टॉप प्रीमियर वीकली स्पेशल जयपुर से प्रत्येक 4 से 22 फरवरी तक प्रत्येक रविवार शाम 6.40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 11.20 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी। बान्द्रा टर्मिनस-जयपुर नॉन स्टॉप प्रीमियर वीकली स्पेशल ट्रेन बान्द्रा टर्मिनस से 5 से 23 फरवरी तक दोपहर 2.40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8.45 बजे जयपुर पहुंचेगी।