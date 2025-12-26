Bharatpur Crime : भरतपुर में महिला की संदिग्ध मौत, ससुराल पर लगाया हत्या का आरोप, बच्चे ने कहा- पापा ने पिलाया जहर

मृतका कविता के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग का आरोप लगाया है। साथ ही मृतका को जहर देकर हत्या करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। मोर्चरी के बाहर मायके और ससुराल दोनों पक्ष के लोग एकत्र थे। पर इस मामले में ससुराल पक्ष के लोग चुप्पी साधे हुए थे। जबकि मायके वाले पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है।