Bharatpur Crime : भरतपुर में महिला की संदिग्ध मौत, ससुराल पर लगाया हत्या का आरोप, बच्चे ने कहा- पापा ने पिलाया जहर

दोनों पक्ष के लोग। फोटो पत्रिका
Bharatpur Crime : भरतपुर के कुम्हेर थाना क्षेत्र के गांव पिचूमर में एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृतका का नाम कविता (30 वर्ष) बताया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। कविता की शादी करीब 10 साल पहले पिचूमर निवासी लालचंद से हुई थी। लालचंद सीआरपीएफ में जवान है।
मृतका कविता के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग का आरोप लगाया है। साथ ही मृतका को जहर देकर हत्या करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। मोर्चरी के बाहर मायके और ससुराल दोनों पक्ष के लोग एकत्र थे। पर इस मामले में ससुराल पक्ष के लोग चुप्पी साधे हुए थे। जबकि मायके वाले पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है।
वहीं दूसरी तरफ एक चौंकाने वाली बात है कि मृतका के नाबालिग बच्चे कुशाग्र (8 वर्ष) ने रोते कहा कि पापा ने मम्मी को जहर पिलाया है। बच्चे के इस बयान के बाद मामला और गंभीर हो गया है। मृतका कविता और पति लालचंद के 2 बच्चे हैं, दूसरा सिर्फ 1 साल का है।
बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद दोनों पक्षों में शव का दाह संस्कार करने की जिद हो गई है। मायका पक्ष शव को अलवर के बडौदाकान ले जाना चाहता है। जबकि सुसराल पक्ष उसका अंतिम संस्कार यहीं करना चाहते हैं।
पता चला है कि मृतका कविता को अस्पताल उसकी बड़ी बहन ममता लेकर आई थी। कविता, ममता की छोटी बहन है। ममता और कविता दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी। ममता के पति विजेंद्र के भी दो बच्चे हैं।
अभी पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया है। मायके पक्ष का कहना है कि वकील से सलाह लेने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
भरतपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग