Bharatpur Crime : भरतपुर में एक महिला की जिंदगी का बड़ा संकट बना उसका पति, मामला जानेंगे तो उड़ जाएंगे आपके होश

Bharatpur Crime : भरतपुर में एक महिला की जिंदगी का सबसे बड़ा संकट उसका अपना पति बन गया है। सुभाष नगर निवासी महिला का कहना है कि वह महीनों से डर के साये में जी रही है। घर से बाहर निकलना तक उसके लिए मुश्किल हो गया है। कभी रास्ते में रोककर अभद्रता की जाती है तो कभी फोन पर जान से मारने की धमकियां दी जाती है। हालात ऐसे बना दिए गए है कि वह सुरक्षित जीवन जीने के अपने अधिकार से ही वंचित हो गई है।