24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur Crime : भरतपुर में एक महिला की जिंदगी का बड़ा संकट बना उसका पति, मामला जानेंगे तो उड़ जाएंगे आपके होश

Bharatpur Crime : भरतपुर में एक महिला की जिंदगी का सबसे बड़ा संकट उसका अपना पति बन गया है। मामले को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पढ़ें पूरी स्टोरी।

less than 1 minute read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 24, 2026

Bharatpur a woman husband became a big threat to her life you will be shocked to know matter

फोटो - AI

Bharatpur Crime : भरतपुर में एक महिला की जिंदगी का सबसे बड़ा संकट उसका अपना पति बन गया है। सुभाष नगर निवासी महिला का कहना है कि वह महीनों से डर के साये में जी रही है। घर से बाहर निकलना तक उसके लिए मुश्किल हो गया है। कभी रास्ते में रोककर अभद्रता की जाती है तो कभी फोन पर जान से मारने की धमकियां दी जाती है। हालात ऐसे बना दिए गए है कि वह सुरक्षित जीवन जीने के अपने अधिकार से ही वंचित हो गई है।

महिला जानवी शर्मा ने बताया कि 2 जनवरी को महिला थाने में पति योगेश शर्मा उर्फ काकू, ससुर, सास और ननद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के बाद भी उसकी परेशानी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई।

चेहरे को बिगाड़ने की धमकी देता है पति

आरोप है कि पति लगातार पीछा करता है, राह चलते रोकता है और चेहरे को बिगाड़ने तक की धमकी देता है। मजबूरी में उसने किराये का घर लिया, लेकिन वहां भी पति ने मकान मालिक को डराया धमकाया, जिससे उसे दोबारा घर बदलना पड़ा।

सैकड़ों कॉल कर मानसिक रूप से किया जा रहा परेशान

महिला का कहना है कि रोजाना सैकड़ों कॉल कर उसे मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा है। मंदिर दर्शन के लिए गई तो वहां भी पति ने झगड़ा किया। मकान मालिक और पड़ोसियों के सामने गाली-गलौच हुई। बाद में मकान मालिक को उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। डर के कारण मकान मालिक ने भी महिला से कमरा खाली करने को कह दिया।

परिचितों को फोन कर पति देता है गालियां

महिला का आरोप है कि पति उसके हर परिचित को फोन कर गालियां देता है और धमकाता है, जिससे कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Private Bus Strike : पीएम मोदी की रैली को बड़ा झटका, निजी बस यूनियन ने लिया यह बड़ा फैसला
अजमेर
PM Modi Kayad Vishram Sthali Ajmer rally Big blow union refuses to provide private bus

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 11:20 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur Crime : भरतपुर में एक महिला की जिंदगी का बड़ा संकट बना उसका पति, मामला जानेंगे तो उड़ जाएंगे आपके होश

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

'थाने चल तेरे से काम है'… आधी रात थाने में लड़की ले आए पुलिसवाले… और, गुस्साए SP ने ऐसे लगाया दिमाग ठिकाने

भरतपुर

राजस्थान के कारोबारी की दिल्ली में हत्या, फैक्ट्री के बाहर 20 बार घोंपा चाकू, 6 महीने के बेटे के सिर से उठा पिता का साया

Bharatpur businessman Delhi murder
भरतपुर

Bharatpur News: छोटे भाई की मौत से टूटा बड़ा भाई, नहीं उठा पाया जिम्मेदारियों का बोझ, नहर में कूदकर दी जान

Suicide, Bharatpur Suicide, Suicide in Bharatpur, Youth Suicide, Youth Suicide in Bharatpur, Bharatpur News, सुसाइड, भरतपुर सुसाइड, सुसाइड इन भरतपुर, युवक सुसाइड, युवक सुसाइड इन भरतपुर, भरतपुर न्यूज
भरतपुर

Bharatpur Crime : नशीली चाय पिलाकर किया शादीशुदा महिला से गैंगरेप, 20 हजार रुपए भी ऐंठे

Bharatpur Crime drugged intoxicating tea Married woman gang-raped 20,000 rupees extorted
भरतपुर

Holi Special Train : 4 मार्च से चलेगी मुंबई सेंट्रल-वाराणसी होली स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा रूट

Railways Holi gift Mumbai Central-Varanasi Holi Special train will run from 4 March know complete route
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.