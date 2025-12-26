26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जयपुर

Railway New Decision : 1 जनवरी से ट्रेनों के टाइम टेबल में होगा बदलाव, रेलवे का बड़ा फैसला

Railway New Decision : रेलवे ने एक जनवरी से ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव करने का निर्णय लिया है। साथ ही रेलवे सांगानेर से पुणे के बीच वीकली स्पेशल ट्रेन संचालित करेगा।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 26, 2025

Railway New Decision Train timetables will change from 1 January A weekly special train will run from Sanganer Jaipur

फाइल फोटो पत्रिका

Railway New Decision : रेलवे ने एक जनवरी से ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव करने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआर शशिकिरण के अनुसार नई समय सारणी में 12 जोड़ी नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा 4 जोड़ी ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा, जबकि 2 ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशन में बदलाव होगा। वहीं, 2 जोड़ी ट्रेनों के फेरों में भी विस्तार किया गया है।

शशिकिरण के अनुसार नई समय सारणी के तहत 12 ट्रेनों के नंबर बदले जाएंगे, जबकि 61 ट्रेनों को नए ठहराव दिए जाएंगे। दो ट्रेनों को मेल/एक्सप्रेस से सुपरफास्ट श्रेणी में परिवर्तित किया जाएगा। कुल 89 ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जा रही है। वहीं, 66 ट्रेनों में 30 मिनट या उससे अधिक समय की बचत होगी। इनमें जयपुर की चार ट्रेनें शामिल हैं।

सांगानेर से चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

रेलवे ने सांगानेर से पुणे के बीच वीकली स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सांगानेर-पुणे साप्ताहिक स्पेशल 27 दिसम्बर व 3 जनवरी को (3 ट्रिप) सांगानेर से प्रत्येक शनिवार सुबह 11.35 बजे रवाना होकर रविवार सुबह 9.30 बजे पुणे पहुंचेगी।

इसी प्रकार पुणे-सांगानेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 26 दिसम्बर व 2 जनवरी को (2 ट्रिप) पुणे से प्रत्येक शुक्रवार सुबह 9.45 बजे रवाना होकर शनिवार सुबह 6.45 बजे सांगानेर पहुंचेगी।

अगले माह से चलेगी स्पेशल ट्रेन

रेलवे ने अगले महीने जयपुर से सीकर, रेवाड़ी और हनुमानगढ़ के बीच स्पेशल ट्रेन संचालन का निर्णय लिया है। एक से 30 जनवरी के मध्य सीकर-जयपुर प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन सीकर से सुबह 7.30 बजे रवाना होकर सुबह 10.20 बजे जयपुर पहुंचेगी। जयपुर-सीकर प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन जयपुर से शाम 7.35 बजे रवाना होकर रात 10.10 बजे सीकर पहुंचेगी।

जयपुर-रेवाड़ी प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन जयपुर से सुबह 9.05 बजे रवाना होकर दोपहर 2 बजे रेवाडी पहुंचेगी। रेवाड़ी-जयपुर प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन रेवाडी से दोपहर 3 बजे रवाना होकर शाम 7.55 बजे जयपुर पहुंचेगी।

ऐसे ही हनुमानगढ़-जयपुर प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन हनुमानगढ़ से ट्रेन रात 1.25 बजे रवाना होकर सुबह 11.50 बजे जयपुर पहुंचेगी। जयपुर- हनुमानगढ़ प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन जयपुर से दोपहर 1.05 बजे रवाना होकर रात 11.45 बजे हनुमानगढ पहुंचेगी।

26 Dec 2025 07:21 am

Panya Sepat, comedian Panya Sepat, Panya Sepat son suicide, Panya Sepat news, Panya Sepat latest news, Panya Sepat today news, Panya Sepat update news, Jaipur news
