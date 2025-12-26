Railway New Decision : 1 जनवरी से ट्रेनों के टाइम टेबल में होगा बदलाव, रेलवे का बड़ा फैसला

Railway New Decision : रेलवे ने एक जनवरी से ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव करने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआर शशिकिरण के अनुसार नई समय सारणी में 12 जोड़ी नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा 4 जोड़ी ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा, जबकि 2 ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशन में बदलाव होगा। वहीं, 2 जोड़ी ट्रेनों के फेरों में भी विस्तार किया गया है।