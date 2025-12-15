CM Bhajanlal : राजस्थान में है आज है बड़ा संयोग, जानिए क्या है सीएम भजनलाल से इसका कनेक्शन

भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद तक कैसे पहुंचे, उनके इस सफर की शुरुआत अटारी गांव होती है। वे बीते 37 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। अटारी गांव में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद भजनलाल शर्मा माध्यमिक शिक्षा के लिए नदबई आ गए। इसके साथ ही वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़ गए। 1990 में एबीवीपी का कश्मीर मार्च हुआ था, उसमें भजनलाल ने 100 कार्यकर्ताओं संग उधमपुर में गिरफ्तारी दी। 1992 में श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में जेल भी गए। फिर 1991-92 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिम्मेदारी मिली।