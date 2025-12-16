PIE School Olympics: 7 दिन चला खेलों का महाकुंभ, पाई स्कूल ओलंपिक्स का हुआ भव्य समापन

खेल जिंदगी जीना सिखाते हैं। आज के समय में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। कहीं न कहीं बच्चों पर समाज का दबाव भी है कि वे डॉक्टर, इंजीनियर बने। ऐसे में खेल उन्हें संतुलित जीवन का रास्ता दिखाते हैं। खेल हमें हारने के बाद भी जीतना सिखाते हैं। यही सब हमें जीवन में नई राह दिखाता है। बच्चों पर भरोसा कीजिए और उन्हें मैदान तक पहुंचाइए। वे ओलंपियन बनकर आपका नाम रोशन करेंगे।