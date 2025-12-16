PIE School Olympics: 7 दिन चला खेलों का महाकुंभ, पाई स्कूल ओलंपिक्स का हुआ भव्य समापन

फोटो: पत्रिका
Patrika In Education School Olympics: स्कूली बच्चे जब मेडल और ट्रॉफी लेने मंच पर पहुंचे, तो उनके चेहरों पर संघर्ष और जीत की खुशी नजर आ रही थीं। मौका था पाई स्कूल ओलंपिक्स के समापन समारोह का, जो एसएमएस स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में सोमवार को आयोजित हुआ। समारोह की मुख्य अतिथि कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता पद्मश्री
कृष्णा पूनिया थीं।
समापन समारोह में पाई स्कूल ओलंपिक्स के दौरान आयोजित हुए विभिन्न गेम्स के विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बच्चों के साथ उनके परिजन भी समारोह में मौजूद थे। पाई स्कूल ओलंपिक्स पत्रिका इन एजुकेशन (पाई) एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ।
कैम्ब्रिज कोर्ट स्कूल ने लगातार तीसरी बार मैक्सिमम मैच विनर की ट्रॉफी जीती। ट्रॉफी लेने स्कूल की डायरेक्टर लता रावत पहुंचीं। समारोह में मंच का संचालन एफएम तड़का के आरजे सूफी, शिवांगी और सुगंधा ने किया।
स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए ओलंपियन कृष्णा पूनिया ने कहा कि राजस्थान में खेल हर घर तक पहुंच रहे हैं। हाल ही हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि की लड़कियां कबड्डी जैसे खेलों में हिस्सा लेकर मेडल जीतकर आई हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। अभिभावकों से कहना चाहती हूं कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़िए।
खेल जिंदगी जीना सिखाते हैं। आज के समय में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। कहीं न कहीं बच्चों पर समाज का दबाव भी है कि वे डॉक्टर, इंजीनियर बने। ऐसे में खेल उन्हें संतुलित जीवन का रास्ता दिखाते हैं। खेल हमें हारने के बाद भी जीतना सिखाते हैं। यही सब हमें जीवन में नई राह दिखाता है। बच्चों पर भरोसा कीजिए और उन्हें मैदान तक पहुंचाइए। वे ओलंपियन बनकर आपका नाम रोशन करेंगे।
विनरः कैम्ब्रिज कोर्ट स्कूल
रनरअपः डकलिंग नेक्स्ट जनरेशन सीनियर सेकंडरी स्कूल
सेकंड रनरअपः टेगौर इंटरनेशनल स्कूल
विनरः कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल
रनरअपः आर्यन एकेडमी सीनियर सेकंडरी स्कूल
सेकंड रनरअपः ब्ल्यू हेवन विद्यालय
