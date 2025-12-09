PIE 2025: ‘पाई स्कूल ओलंपिक्स’ का रंगारंग आगाज, जोश, जुनून और जज्बे के साथ मैदान फतेह करने उतरे युवा खिलाड़ी, देखें तस्वीरें

ऐसे में हमें इनका उपयोग करने के साथ इनसे बचना भी चाहिए। इनसे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा खेलों में हिस्सा लेना होगा। इससे शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। जीवन का मूल मंत्र खेल ही है। इसमें कभी कोई हारता नहीं है, बल्कि या तो जीतता है या सीखता है। खेलों को खेल की भावना के साथ खेलना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बहुत जरूरी है, जो खेलों से मजबूत होती है।