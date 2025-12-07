7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

CM Kisan Samman Nidhi : किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, सरकार बढ़ाने जा रही किश्त की राशि, जानिए कितने आएंगे खाते में

CM Kisan Samman Nidhi : राजस्थान के 76 लाख से अधिक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। भजनलाल सरकार किसान सम्मान निधि बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 07, 2025

Rajasthan CM Kisan Samman Nidhi 76 lakh farmers Bhajan Lal Government will increase ₹3000 more wages

राजस्थान के सीएम भजनलाल। फोटो पत्रिका

CM Kisan Samman Nidhi : राजस्थान के 76 लाख से अधिक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। भजनलाल सरकार किसान सम्मान निधि बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जीहां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राजस्थान अपने हिस्सेदारी बढ़ाने वाला है। केंद्र की ओर से लाभार्थी को 6000 रुपए दिए जा रहे हैं और प्रदेश अभी ₹3000 दे रहा है। अब जल्दी यह राशि बढ़कर ₹6000 होगी। भजनलाल सरकार की इस योजना के लागू होने के बाद लाभार्थी किसानों को साल में तीन किस्तों में ₹12000 मिलेंगे। हालांकि यह कब शुरू होगा, अभी पता नहीं है।

श्रीगंगानगर के कार्यक्रम सीएम भजनलाल ने की थी घोषणा

श्रीगंगानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9 हजार रुपए कर दिया है और इसे चरणबद्ध तरीके से 12 हजार रुपए तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक किसान सम्मान निधि की 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

अल्पकालीन फसली ऋण वितरित

सीएम भजनलाल ने कहा कि किसानों को 44 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया गया है। समर्थन मूल्य पर 33 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। पिछले वर्ष 125 रुपए और इस वर्ष 150 रुपए बोनस देकर गेहूं की खरीद पर 450 करोड़ रुपए से अधिक की बोनस राशि का भुगतान किया गया है।

पीएम किसान योजना और सीएम किसान सम्मान निधि का एकीकरण

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत केंद्र सरकार किसानों को ₹6,000 देती है। वही राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत ₹3,000 किसानों को प्रदान करती है। इस हिसाब से राजस्थान के किसानों को कुल ₹9,000 मिलते हैं। पर जल्द ही राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3000 रुपए का और इजाफा करने की तैयारी में है। जिससे राजस्थान के किसानों को साल में 12000 रुपए मिलेंगे।

सीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है, जानिए?

राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त किसानों की आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। उन्हें राज्य सरकार की तरफ से अलग से पैसा दिया जा रहा है। अभी राजस्थान में किसानों को साल में 3000 रुपए दिए जाते हैं।

ये भी पढ़ें

SIR Update : एसआइआर के सभी फॉर्म जमा, राजस्थान 100 फीसदी डिजिटाइजेशन वाला देश का पहला राज्य बना
जयपुर
SIR Update All SIR forms submitted Rajasthan becomes first state in country to achieve 100 percent digitization

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Dec 2025 10:24 am

Published on:

07 Dec 2025 08:49 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / CM Kisan Samman Nidhi : किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, सरकार बढ़ाने जा रही किश्त की राशि, जानिए कितने आएंगे खाते में

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Patrika PropEX 2025: पसंद के हिसाब से चुन रहे अपने सपनों का घर, लग्जरी प्रोजेक्ट्स में भी दिखाई रुचि

जयपुर

RDPL News : राजस्थान की जनता के लिए खुशखबर, वित्त विभाग ने उठाया बड़ा कदम, अब 9 साल बाद फिर शुरू होगी RDPL

Rajasthan People Good News Finance Department taken a big step now RDPL will start again after 9 years
जयपुर

रोड पर शोऑफ से क्राइम तक काली फिल्म के पीछे कौन… देखें काले पर्दे के गुनहगारों की पूरी लिस्ट

काली फिल्म लगी कार और एसयूवी के आतंक पर स्ट्राइक, पत्रिका फोटो
जयपुर

Jaipur News: जाम से कब मिलेगी राहत? हीरापुरा बस टर्मिनल से लेकर ई-रिक्शा प्लान तक फाइलों में कैद

jaipur-1
जयपुर

प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम 10 दिसंबर को; घर में उतरेगा निवेश, एक लाख करोड़ के MOU आएंगे धरातल पर

जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम 10 दिसंबर को, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.