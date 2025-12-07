CM Kisan Samman Nidhi : किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, सरकार बढ़ाने जा रही किश्त की राशि, जानिए कितने आएंगे खाते में

CM Kisan Samman Nidhi : राजस्थान के 76 लाख से अधिक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। भजनलाल सरकार किसान सम्मान निधि बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जीहां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राजस्थान अपने हिस्सेदारी बढ़ाने वाला है। केंद्र की ओर से लाभार्थी को 6000 रुपए दिए जा रहे हैं और प्रदेश अभी ₹3000 दे रहा है। अब जल्दी यह राशि बढ़कर ₹6000 होगी। भजनलाल सरकार की इस योजना के लागू होने के बाद लाभार्थी किसानों को साल में तीन किस्तों में ₹12000 मिलेंगे। हालांकि यह कब शुरू होगा, अभी पता नहीं है।