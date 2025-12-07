CM Kisan Samman Nidhi : किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, सरकार बढ़ाने जा रही किश्त की राशि, जानिए कितने आएंगे खाते में

राजस्थान के सीएम भजनलाल। फोटो पत्रिका
CM Kisan Samman Nidhi : राजस्थान के 76 लाख से अधिक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। भजनलाल सरकार किसान सम्मान निधि बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जीहां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राजस्थान अपने हिस्सेदारी बढ़ाने वाला है। केंद्र की ओर से लाभार्थी को 6000 रुपए दिए जा रहे हैं और प्रदेश अभी ₹3000 दे रहा है। अब जल्दी यह राशि बढ़कर ₹6000 होगी। भजनलाल सरकार की इस योजना के लागू होने के बाद लाभार्थी किसानों को साल में तीन किस्तों में ₹12000 मिलेंगे। हालांकि यह कब शुरू होगा, अभी पता नहीं है।
श्रीगंगानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9 हजार रुपए कर दिया है और इसे चरणबद्ध तरीके से 12 हजार रुपए तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक किसान सम्मान निधि की 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।
सीएम भजनलाल ने कहा कि किसानों को 44 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया गया है। समर्थन मूल्य पर 33 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। पिछले वर्ष 125 रुपए और इस वर्ष 150 रुपए बोनस देकर गेहूं की खरीद पर 450 करोड़ रुपए से अधिक की बोनस राशि का भुगतान किया गया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत केंद्र सरकार किसानों को ₹6,000 देती है। वही राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत ₹3,000 किसानों को प्रदान करती है। इस हिसाब से राजस्थान के किसानों को कुल ₹9,000 मिलते हैं। पर जल्द ही राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3000 रुपए का और इजाफा करने की तैयारी में है। जिससे राजस्थान के किसानों को साल में 12000 रुपए मिलेंगे।
राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त किसानों की आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। उन्हें राज्य सरकार की तरफ से अलग से पैसा दिया जा रहा है। अभी राजस्थान में किसानों को साल में 3000 रुपए दिए जाते हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग