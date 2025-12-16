1971 के युद्ध में भारतीय सेना के लिए जोश और जुनून बने सबसे बड़े हथियार, हर मोर्चे पर टूटा दुश्मन

पूर्वी मोर्चे की यादें साझा करते हुए खातीपुरा निवासी रिटायर्ड ऑर्डरली कैप्टन भंवर सिंह बताते हैं कि युद्ध की आहट मिलते ही उनकी यूनिट को अगरतला के टी-गार्डन में तैनात किया गया। वहां बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के साथ रहकर प्रशिक्षण लिया गया। युद्ध शुरू होते ही यूनिट ढाका की ओर बढ़ी। चांदपुर गांव में पहली मुठभेड़ हुई, जिसमें यूनिट के एक अधिकारी सहित 12 जवान शहीद हो गए। इसके बाद पोबाइल और बांडी ब्राह्मणा गांव में भी संघर्ष हुआ, लेकिन यूनिट आगे बढ़ती रही। रातभर पैदल मेघना नदी पार कर ढाका एयरपोर्ट पर कब्जा किया गया। करीब डेढ़ माह तक वहां तैनाती रही और पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद वापसी हुई।