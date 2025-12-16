फुटओवर ब्रिज भूले जिम्मेदारः पैदल चलना चुनौतीपूर्ण जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन, ट्रैफिक के बीच जोखिम में जान…चलें तो चलें कहां बिन आपके

जयपुर. राजधानी की सड़कों पर बढ़ता ट्रैफिक राहगीरों के लिए रोज़ाना संघर्ष का कारण बन रहा है। सड़क पार करने के लिए लोगों को वाहनों के बीच से गुजरना पड़ता है। पीक आवर्स में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग पर भी वाहन खड़े हो जाते हैं और पैदल यात्री ट्रैफिक के बीच जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हैं। यह स्थिति किसी एक जगह की नहीं, बल्कि कई प्रमुख चौराहों पर देखने को मिलती है। राजस्थान पत्रिका की टीम ने शहर के विभिन्न मार्गों का जायजा लिया तो सामने आया कि पैदल चलने वालों को सुरक्षित पार करने के लिए फुट ओवरब्रिज की सख्त जरूरत है, लेकिन जिम्मेदार महकमों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि शहर में फुट ओवरब्रिज की संख्या जरूरत के मुकाबले बेहद कम है। सड़क का इन्फ्रास्ट्रक्चर केवल वाहनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, पैदल चलने वालों की सुविधा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।