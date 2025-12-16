मौसम का ‘मूड स्विंग’…बाल-इम्युनिटी को जिद्दी वायरस ने घेरा…बार बार बीमार हो रहे बच्चे, यूं बरते सावधानी

जयपुर. बढ़ते प्रदूषण और तापमान के उतार-चढ़ाव और लंबे समय तक एक्टिव रहने वाले वायरस ने इस बार बच्चों की सेहत पर जोरदार चोट की है। जयपुर के अस्पतालों में बीमार बच्चों बढ़ती भीड़ बता रही है कि यह मौसम नन्हों के लिए कितना भारी पड़ रहा है। शिशु रोग विशेषज्ञों का तर्क है कि अमूमन दिसम्बर माह में मरीजों की संख्या घट जाती है, लेकिन इस बार यह 20 फीसदी तक ज्यादा है। पूरी तरह से स्वस्थ होने में भी लंबा समय लग रहा है।