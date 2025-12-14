Rajasthan Government Two Years : जयपुर में ₹ 441 करोड़ के विकास कार्य कराएगी जेडीए, सीएम-डिप्टी CM के क्षेत्र की जनता की बल्ले बल्ले

सीबीआइ फाटक पर चल रहा आरओबी का काम। फोटो पत्रिका
Rajasthan Government Two Years : राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों में जेडीए की ओर से 441 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास कराया जाएगा। जिन कार्यों का जेडीए 15 दिसंबर को शिलान्यास करवा रहा है। उनमें से कई बजट घोषणाएं भी हैं।
सरकार को जेडीए ने प्रस्ताव बनाकर भेजा है, उसको देखें तो बगरू विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 256 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास होगा। इनमें दो आरओबी भी शामिल हैं। इनकी लागत 170 करोड़ रुपए से अधिक है।
वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर व उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र में 24-24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की नींव रखी जाएगी। हाईकोर्ट के सामने तैयार की गई भूमिगत पार्किंग का लोकार्पण होगा, इस पर जेडीए ने 64.64 लाख खर्च किए हैं। जेडीए अधिकारियों की मानें तो ये काम दो से तीन वर्ष में पूरे होंगे।
1- सी-जोन बाईपास से बैनाड़ रोड तक की 100 फीट की सेक्टर रोड का निर्माण।
2- लोहामंडी से बैनाड़ फाटक बोथ्यावाला तक मिसिंग लिंक सेक्टर रोड का निर्माण कार्य।
3- शिवदासपुरा से बाड़ापदमपुरा तक 200 फीट सेक्टर रोड का निर्माण कार्य।
1- झोटवाड़ा विस क्षेत्र
पृथ्वीराजनगर-उत्तर के सिरसी रोड से गांधी पथ-पश्चिम के बीच की 138 कॉलोनियों में सीवर लाइन का काम होगा। डेढ़ लाख से अधिक आबादी लाभान्वित होगी। 81 हजार मीटर लाइन बिछाई जाएगी।
2- सांगानेर
कमला नेहरू से भांकरोटा तक ड्रेनेज का निर्माण होगा। इससे यहां जलभराव से मुक्ति मिलेगी।
3- मालवीय नगर
ओटीएस चौराहे पर पुलिया को चौड़ा करने का काम होगा। अभी टोंक रोड से आने वाला ट्रैफिक, संकरी पुलिया होने की वजह से जाम लग जाता है।
4- बगरू
सीबीआइ फाटक और सालिगरामपुरा फाटक पर आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे लोगों की राह सुगम होगी।
