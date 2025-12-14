Rajasthan Government Two Years : जयपुर में ₹ 441 करोड़ के विकास कार्य कराएगी जेडीए, सीएम-डिप्टी CM के क्षेत्र की जनता की बल्ले बल्ले

1- झोटवाड़ा विस क्षेत्र

पृथ्वीराजनगर-उत्तर के सिरसी रोड से गांधी पथ-पश्चिम के बीच की 138 कॉलोनियों में सीवर लाइन का काम होगा। डेढ़ लाख से अधिक आबादी लाभान्वित होगी। 81 हजार मीटर लाइन बिछाई जाएगी।

2- सांगानेर

कमला नेहरू से भांकरोटा तक ड्रेनेज का निर्माण होगा। इससे यहां जलभराव से मुक्ति मिलेगी।

3- मालवीय नगर

ओटीएस चौराहे पर पुलिया को चौड़ा करने का काम होगा। अभी टोंक रोड से आने वाला ट्रैफिक, संकरी पुलिया होने की वजह से जाम लग जाता है।

4- बगरू

सीबीआइ फाटक और सालिगरामपुरा फाटक पर आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे लोगों की राह सुगम होगी।