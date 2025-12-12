Electricity Bill : राजस्थान के करीब 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए संकट, 350 रुपए तक देना पड़ेगा अतिरिक्त बिल

Electricity Bill : बिजली बिलों में रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने के बाद भी उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूलना बंद नहीं हुआ है। डिस्कॉम्स ने अब पुराना बकाया सरचार्ज वसूलना शुरू कर दिया है। वहीं हाल ही जारी बिलों में करीब 13 पैसे यूनिट के आधार पर सरचार्ज लगाया गया है। इससे सामान्य उपभोक्ता के बिल में 60 से 350 रुपए अतिरिक्त भार आ गया।