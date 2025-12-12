12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जयपुर

Electricity Bill : राजस्थान के करीब 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए संकट, 350 रुपए तक देना पड़ेगा अतिरिक्त बिल

Electricity Bill : राजस्थान के करीब 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए संकट। डिस्कॉम्स ने पुराना बकाया सरचार्ज वसूलना शुरू कर दिया है।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 12, 2025

Rajasthan Nearly 2.4 million electricity consumers facing a big crisis Additional bill up to Rs 350 will have to be paid

फाइल फोटो पत्रिका

Electricity Bill : बिजली बिलों में रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने के बाद भी उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूलना बंद नहीं हुआ है। डिस्कॉम्स ने अब पुराना बकाया सरचार्ज वसूलना शुरू कर दिया है। वहीं हाल ही जारी बिलों में करीब 13 पैसे यूनिट के आधार पर सरचार्ज लगाया गया है। इससे सामान्य उपभोक्ता के बिल में 60 से 350 रुपए अतिरिक्त भार आ गया।

यह सरचार्ज वर्ष 2022-24 की अंतिम तिमाही का है, जो अब तक लिया जा रहा है। आमजन को इसकी पूर्व जानकारी तक नहीं दी गई।

डिस्कॉम अधिकारियों से ली जानकारी

बिजली उपभोक्ताओं ने डिस्कॉम अधिकारियों से जानकारी ली तो पता चला कि करीब 24 लाख उपभोक्ताओं के बिल में सरचार्ज जोड़ा गया है। ये वे उपभोक्ता हैं, जिनसे पहले बकाया राशि नहीं ली गई थी।

अफसरों का तर्क है कि इनसे भी निर्धारित श्रेणी के उपभोक्ताओं का भार सब्सिडी के रूप में सरकार वहन कर रही है। उधर, स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के रूप में 7 पैसे यूनिट की दर से पहले से की जा रही है।

रेगुलेटरी सरचार्ज में समाहित होगा

नई टैरिफ आदेश के तहत उपभोक्ताओं पर 1 रुपए प्रति यूनिट रेगुलेटरी सरचार्ज लगाया गया है, ताकि करीब 50 हजार करोड़ रुपए का रेगुलेटरी एसेट्स का बोझ खत्म हो सके। इसी में से बेस फ्यूल सरचार्ज की राशि समायोजित होगी और जो बकाया पैसा बचेगा, वही लिया जाएगा।

इससे साफ हो गया कि अब फ्यूल सरचार्ज की राशि अलग से जुड़कर नहीं आएगी। लेकिन प्रबंधन ने टैरिफ आदेश से पहले का बकाया निकालते हुए वसूली शुरू कर दी।

Published on:

12 Dec 2025 07:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Electricity Bill : राजस्थान के करीब 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए संकट, 350 रुपए तक देना पड़ेगा अतिरिक्त बिल

