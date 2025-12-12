Jaipur Junction Redevelopment: जयपुर जंक्शन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट 6 महीने लेट, मेन एंट्री पर क्राउड मैनेजमेंट फेल

वैशालीनगर, टोंक रोड, अजमेर रोड, मानसरोवर, मालवीय नगर सहित कई इलाकों से आने वाले लोग पहले जयपुर जंक्शन के हसनपुरा सेकंड एंट्री से ही प्रवेश करते थे। यहां रिजर्वेशन और टिकट घर सहित कई सुविधाएं उपलब्ध थीं, जिन्हें री-डवलपमेंट शुरू होने के बाद मेन एंट्री की ओर शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे में अब मेन एंट्री पर हर वक्त लंबी कतारें रहती हैं। हसनपुरा की ओर से आने वालों को रिजर्वेशन करवाने के लिए ट्रैफिक पार कर लंबा चक्कर काटकर मेन एंट्री पर जाना पड़ रहा है, जिससे भारी परेशानी होती है। हालांकि पुरानी सेकण्ड एंट्री से भी आवाजाही जारी है, लेकिन वहां भी रिजर्वेशन, वेटिंग एरिया जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं।