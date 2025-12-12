12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जयपुर

Winter Vacation: शीतकालीन अवकाश में परीक्षाओं का विरोध,अवकाश में परीक्षा से शिक्षक नाराज

University Examination Schedule: अवकाश के दौरान परीक्षाएं करवाना न केवल सरकारी आदेशों के विपरीत है, बल्कि इससे परीक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होगी।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Dec 12, 2025

railway-exam

फोटो सोर्स- एआई जनरेटेड

Winter Vacation Exams: जयपुर. राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा शीतकालीन अवकाश के दौरान सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित करने के निर्णय का प्रदेशभर में विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (रुक्टा) ने इस फैसले को अव्यवहारिक बताते हुए इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया है। रुक्टा महामंत्री डॉ. बनय सिंह ने उपमुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा को ज्ञापन भेजकर परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन की मांग की है।

ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर में इस अवधि को अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे में अवकाश के दौरान परीक्षाएं करवाना न केवल सरकारी आदेशों के विपरीत है, बल्कि इससे परीक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होगी। विद्यालयों में भी इसी दौरान अवकाश रहता है, जिसके कारण बाह्य वीक्षकों की उपलब्धता कम हो जाती है।

रुक्टा ने यह भी तर्क दिया है कि दूर-दराज़ क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षक इस अवधि के लिए पहले से अवकाश योजनाएं बनाते हैं। ऐसे में अचानक परीक्षा आयोजन से उनकी व्यक्तिगत व प्रशासनिक कार्य योजनाएं बाधित होंगी। इसके अलावा, शीतकालीन अवकाश में कार्य करने पर मिलने वाला उपार्जित अवकाश भी प्रभावित होगा।

संघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि परीक्षाएं या तो शीतकालीन अवकाश से पहले करवाई जाएं या फिर अवकाश पश्चात निर्धारित तिथियों में ही आयोजित की जाएं, जिससे शैक्षणिक और परीक्षा व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Dec 2025 11:16 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Winter Vacation: शीतकालीन अवकाश में परीक्षाओं का विरोध,अवकाश में परीक्षा से शिक्षक नाराज

