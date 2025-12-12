Winter Vacation: शीतकालीन अवकाश में परीक्षाओं का विरोध,अवकाश में परीक्षा से शिक्षक नाराज

Winter Vacation Exams: जयपुर. राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा शीतकालीन अवकाश के दौरान सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित करने के निर्णय का प्रदेशभर में विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (रुक्टा) ने इस फैसले को अव्यवहारिक बताते हुए इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया है। रुक्टा महामंत्री डॉ. बनय सिंह ने उपमुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा को ज्ञापन भेजकर परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन की मांग की है।