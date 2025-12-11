Weather Update: राजस्थान में 12 दिसम्बर को छाएंगे बादल, नए पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगी ठंड, रातें होंगी और सर्द

Rajasthan Forecast: जयपुर. राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट बदलने की तैयारी में है। सब-ट्रॉपिकल वेस्टरली जेट स्ट्रीम पूर्वी और उत्तर-पूर्व भारत के ऊपर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 120 नॉट की रफ्तार से सक्रिय है, जिसका प्रभाव वातावरण में ठंडक बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हो सकती है।
राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि 12 दिसंबर से एक नए कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। बादल छाने के कारण 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी भी संभव है। कुल मिलाकर, राज्य में दिन सुहाने और रातें और सर्द होने वाली हैं।
