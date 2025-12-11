Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में आज गाजर-मूली हो रहे सस्ते, मटर-टमाटर के दाम चढ़े

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। जहां गाजर-मूली आज सस्ते बिके तो वहीं दूसरी ओर मटर-टमाटर के दामों में आज फिर से इजाफा दिखाई दिया। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज नए व पुराने आलू के दामों में गिरावट दिखी तो प्याज के दाम आज चढ़ते हुए नजर आए। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।