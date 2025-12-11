Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में आज गाजर-मूली हो रहे सस्ते, मटर-टमाटर के दाम चढ़े

- महाना थोक मंडी में आज भी आलू के दाम में गिरावट, प्याज हो रही महंगी
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। जहां गाजर-मूली आज सस्ते बिके तो वहीं दूसरी ओर मटर-टमाटर के दामों में आज फिर से इजाफा दिखाई दिया। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज नए व पुराने आलू के दामों में गिरावट दिखी तो प्याज के दाम आज चढ़ते हुए नजर आए। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 28 से 35 रुपए
टमाटर देसी 25 से 32 रुपए
मटर 50 से 55 रुपए
मिर्ची 20 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 35 से के 40 रुपए
फूल गोभी 25 से 30 रुपए
पत्ता गोभी 10 से 12 रुपए
करेला 48 से 55 रुपए
शिमला मिर्च 30 से 35 रुपए
नींबू 25 से 26 रुपए
लोकी 27 से 30 रुपए
भिंडी 70 से 90 रुपए
अदरक 50 रुपए 51
ग्वार फली 100 से 110 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 11 से 12 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 16 से 18 रुपए
टिंडा 15 से 17 रुपए
गाजर 12 से 17 रुपए
मूली 10 से 12 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
----------------------------------------
आलू हो रहा सस्ता
आलू नया 6 से 8 रुपए
आलू पुराना 2 से 8 रुपए
प्याज 15 से 25 रुपए
लहसुन 25 से 75 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग