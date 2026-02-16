जयपुर में परिंदों पर जुल्म: 2 डिब्बों में ठूंस-ठूंसकर भरे थे 42 सफेद कबूतर, फाइट के लिए कतरे थे पर; पुलिस ने ऐसे बचाई जान

पुलिस उपायुक्त दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि संदिग्ध और बदमाशों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इसी दौरान शनिवार को सूचना मिली कि एमआई रोड पर तीन व्यक्ति दो छोटे कार्टन में बड़ी संख्या में कबूतर बंद कर ले जा रहे हैं।

सूचना पर थानाधिकारी नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर तस्दीक की। दोनों कार्टन में 21-21 कबूतर एक-दूसरे के ऊपर ठूंसकर भरे गए थे। कबूतर बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहे थे।