Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में टमाटर हो रहा सस्ता, बारीक हरी मिर्ची बिक रही महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज बारीक हरी मिर्ची, ​भिंडी और ग्वार फली को छोड़कर अन्य स​ब्जियों के दाम नीचे दिखाई दिए। टमाटर के दामों में गिरावट देखी गई। हाइब्रिड टमाटर आज 10 से 12 रुपए के बीच बिका तो देसी टमाटर 5 से 8 रुपए प्रति किलो बिका। टमाटर के अलावा ​भिंडी, बारीक हरी मिर्ची और ग्वार फली को दोड़कर अन्य स​ब्जियों के दाम यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू, प्याज और लहसुन के दाम यथावत रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।