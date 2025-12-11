बंद करें Live-in Relationship, बेटियों को बचाएं… इस राज्य में उठी आवाज, पीएम को लिखा पत्र, आप क्या सोचते हैं ?

इस राष्ट्रव्यापी मुहिम के तहत, पहले चरण में स्कूल, कॉलेज और कॉलोनियों में जन जागृति कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और अभिभावकों को लिव-इन संबंधों के सामाजिक और कानूनी पहलुओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। आयोजकों का मानना है कि यह सामाजिक व्यवस्था न केवल महिलाओं को असुरक्षित बनाती है, बल्कि भारतीय परिवार व्यवस्था की नींव को भी कमजोर कर रही है, जिसे हर कीमत पर बचाना आवश्यक है।

यह अभियान देश के सामाजिक और कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बहस शुरू कर सकता है कि क्या लिव-इन रिलेशनशिप की कानूनी स्थिति को पुनर्विचार की आवश्यकता है।