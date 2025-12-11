11 दिसंबर 2025,

जयपुर

Good News: राजस्थान पुलिस अकादमी देश की शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल

Rajasthan Police Academy: रचा इतिहास: देश की पहली ‘उत्कृष्ट’ राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्था। क्षमता विकास आयोग ने दिया सर्वोच्च दर्जा, भारत की टॉप-5 पुलिस अकादमियों में शामिल।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Dec 11, 2025

Best Police Training Institute: जयपुर. राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) ने देश के पुलिस प्रशिक्षण इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत सरकार के उपक्रम क्षमता विकास आयोग ने आरपीए को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा प्रदान किया है। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि राजस्थान पुलिस अकादमी देश की पहली राज्यस्तरीय पुलिस प्रशिक्षण संस्था बन गई है जिसे यह प्रतिष्ठित मान्यता मिली है। इसके साथ ही आरपीए देश की शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल हो गई है।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि यह सम्मान राजस्थान पुलिस के लिए गर्व का विषय है और यह प्रमाण है कि यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जवान देश के सर्वश्रेष्ठ मानकों के अनुरूप तैयार होते हैं। डीजी ट्रेनिंग अनिल पालीवाल ने भी अकादमी की टीम को बधाई देते हुए कहा कि इस उपलब्धि ने आरपीए को राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित कर दिया है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक आरपीए संजीव नार्जारी ने बताया कि आयोग द्वारा 8 प्रमुख स्तंभों के अंतर्गत 43 कठोर मानकों पर अकादमी का मूल्यांकन किया गया। इनमें प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण, संकाय विकास, तकनीकी नवाचार, प्रशिक्षुओं को सहायता, प्रशिक्षण गुणवत्ता, प्रशासनिक दक्षता और अन्य संस्थानों के साथ समन्वय जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल थे। आरपीए ने इन सभी मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर यह सम्मान हासिल किया।

दस्तावेजीकरण और मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निदेशक नार्जारी एवं अतिरिक्त निदेशक शंकरदत्त शर्मा के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई। इस टीम में सहायक निदेशक धनपत राज, अनुकृति उज्जैन, पुलिस निरीक्षक धीरज वर्मा, दीपक यादव, नीलिमा अग्निहोत्री और महिला कांस्टेबल रानी शामिल थीं। आयोग की टीम ने 9 और 10 दिसंबर को आरपीए का व्यापक निरीक्षण कर सभी प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा की, जिसके बाद यह प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान किया गया।

ध्यान देने योग्य है कि राजस्थान पुलिस अकादमी का यह गौरवपूर्ण सफर नया नहीं है। इससे पहले भी आरपीए को तीन बार देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का खिताब मिल चुका है। यह उपलब्धि एक बार फिर सिद्ध करती है कि आरपीए न केवल उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, बल्कि पुलिस प्रशिक्षण प्रणाली में उत्कृष्टता का मानक भी स्थापित कर रही है।

Jal-Mahal

