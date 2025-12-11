Good News: राजस्थान पुलिस अकादमी देश की शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल

Best Police Training Institute: जयपुर. राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) ने देश के पुलिस प्रशिक्षण इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत सरकार के उपक्रम क्षमता विकास आयोग ने आरपीए को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा प्रदान किया है। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि राजस्थान पुलिस अकादमी देश की पहली राज्यस्तरीय पुलिस प्रशिक्षण संस्था बन गई है जिसे यह प्रतिष्ठित मान्यता मिली है। इसके साथ ही आरपीए देश की शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल हो गई है।