Tourism Policy: राजस्थान पर्यटन नीति–2025 लॉन्च, राज्य को वैश्विक पर्यटन शक्ति बनाने का रोडमैप तैयार

Rajasthan Tourism: जयपुर. प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पर्यटन नीति–2025 का औपचारिक विमोचन किया। सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, वरिष्ठ अधिकारी, प्रवासी राजस्थानी समुदाय तथा पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति राजस्थान के पर्यटन भविष्य को नई दिशा देने वाला दूरदर्शी दस्तावेज है, जो राज्य को राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर शीर्ष पर स्थापित करेगी।