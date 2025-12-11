Rajasthan Water Security: राजस्थान में टिकाऊ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर जोर, तकनीक और परंपरा का संगम

Sustainable Water Infrastructure: जयपुर. प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के दौरान “राजस्थान में सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास—एक जिम्मेदारी और एक अवसर” विषय पर महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किया गया। जल सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य के लिए टिकाऊ जल ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित इस सत्र में देश-विदेश के विशेषज्ञ, उद्यमी और नीति-निर्माता शामिल हुए।