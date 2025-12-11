11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Water Security: राजस्थान में टिकाऊ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर जोर, तकनीक और परंपरा का संगम

Pravasi Rajasthani Day: प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 में जल सुरक्षा पर मंथन, विशेषज्ञों ने दिए सस्टेनेबल समाधान। मुख्यमंत्री बोले—जल प्रबंधन हमारी प्राथमिकता, प्रवासी राजस्थानियों से सहयोग की अपील।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Dec 11, 2025

Sustainable Water Infrastructure: जयपुर. प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के दौरान “राजस्थान में सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास—एक जिम्मेदारी और एक अवसर” विषय पर महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किया गया। जल सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य के लिए टिकाऊ जल ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित इस सत्र में देश-विदेश के विशेषज्ञ, उद्यमी और नीति-निर्माता शामिल हुए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल प्रबंधन को शीर्ष प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि सिंचाई, उद्योग, पशुधन और घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए व्यापक व प्रभावी जल नीति तैयार की गई है।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) जैसी प्रमुख परियोजनाओं को राज्य के जल भविष्य की रीढ़ बताते हुए कहा कि पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकें राजस्थान को और अधिक सस्टेनेबल बनाएंगी।

कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आर.आर.आर. सिद्धांत—रियूज, रिड्यूस और रीसायकल—को कृषि के भविष्य का आधार बताते हुए प्रवासी राजस्थानियों से सहयोग की अपील की। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि पानी बचाना राजस्थान की प्राचीन संस्कृति है और राज्य के लिए घोषित वाटर ग्रिड परियोजना मील का पत्थर साबित होगी।

पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल ने कहा कि पानी की कमी प्रवासन का प्रमुख कारण रही है, लेकिन अब राज्य में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति हो रही है।

सत्र में विभिन्न विशेषज्ञों ने टिकाऊ जल संरचना, उन्नत तकनीकों, संसाधन प्रबंधन और भविष्य-उन्मुख नीतियों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी को अवसर में बदलते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत जल प्रणाली विकसित करना समय की मांग है।

ये भी पढ़ें

Gang Canal: गंगनहर शताब्दी वर्ष पर बड़ा उपहार, मुख्यमंत्री करेंगे 647 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास
जयपुर
Cm bhajanlal sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 10:53 am

Published on:

11 Dec 2025 10:47 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Water Security: राजस्थान में टिकाऊ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर जोर, तकनीक और परंपरा का संगम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Update: राजस्थान में 12 दिसम्बर को छाएंगे बादल, नए पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगी ठंड, रातें होंगी और सर्द

जयपुर

PIE School Olympics : खेलों के रोमांचक मुकाबले जारी हैं..., मैदान में हो रहा जोशीला मुकाबला, 15 दिसंबर को होगी क्लोजिंग सेरेमनी

PIE School Olympics 2025 battle of players in arena of game audience captivated by enthusiasm and performance
जयपुर

JJM Scam: ACS सुबोध अग्रवाल सहित 6 बड़े अफसरों पर शिकंजा कसने को एसीबी तैयार, जांच के लिए SIT गठित

JJM-Scam
जयपुर

राजस्थान में ड्रग्स का बढ़ता खतरा: 3 साल में 40% बढ़े NDPS केस, शहर से गांव तक फैली सप्लाई चेन

Rajasthan Drugs NDPS Cases
जयपुर

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का आगाज़! हजारों बुजुर्गों के लिए पशुपतिनाथ की हवाई उड़ान आज से शुरू

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.