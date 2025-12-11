Medical Investment: यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में मिसाल बना राजस्थान, निवेश और मेडिकल टूरिज्म को मिल रहा बढ़ावा

Rajasthan Health Sector: जयपुर. प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह के दौरान आयोजित चिकित्सा विषयक विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान स्वास्थ्य एवं वेलनेस के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मेडिकल टूरिज्म, फार्मा और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, एआई टेक्नॉलॉजी, वन हेल्थ रिसर्च सेंटर सहित अनेक क्षेत्रों में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से इन सपनों को शीघ्र साकार किया जा सकता है।