Jaipur: समझाइश के लिए पहुंची पुलिस पर जानलेवा हमला, ASI सहित 3 पुलिसकर्मी घायल; मां-बेटे सहित तीन गिरफ्तार

कालवाड़ रोड हाथोज स्थित मंगलम धाम में पुलिसकर्मियों पर हमले की घटना के बाद जब पुलिस का जाप्ता घटनास्थल पर पहुंचा तो हमला करने वाले परिवार के लोगों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पुलिस ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन जब दरवाजा नहीं खोला तो पड़ोस के मकान की छत से पर जाकर अंदर छिपे हमला करने की आरोपितों को पकड़ा।

