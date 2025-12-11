11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

जयपुर

Jaipur: समझाइश के लिए पहुंची पुलिस पर जानलेवा हमला, ASI सहित 3 पुलिसकर्मी घायल; मां-बेटे सहित तीन गिरफ्तार

Jaipur News: जयपुर जिले के हाथोज में झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस पर समझाइश के दौरान आरोपियों ने हमला कर दिया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 11, 2025

Jaipur Police

AI जनरेटेड वीडियो

जयपुर। कालवाड़ थाना क्षेत्र के हाथोज में बुधवार को झगड़े की सूचना पर मंगलम धाम काॅलोनी में पहुंची पुलिस पर समझाइस के दौरान आरोपियों ने लाठी व सरियों से हमला कर दिया। जिससे एएसआई और महिला कांस्टेबल सहित तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए।

थानाधिकारी नवरत्न धोलिया ने बताया कि कालवाड़ रोड हाथोज में किशोरपुरा रोड पर मंगलम धाम में एक परिवार के लोगों की ओर से झगड़ा करने की सूचना पर कालवाड़ थाने के एएसआई बलवीर सिंह, कांस्टेबल नवीन व महिला कांस्टेबल मौके पर पहुंचे और झगड़ा करने वालों को समझाने का प्रयास किया। इस पर आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर ही हमला कर दिया।

इस हमले में एएसआई बलवीर का सिर फट गया और कांस्टेबल नवीन और महिला कांस्टेबल अंजना भी घायल हो गए। पुलिसकर्मियों पर हमला करने की सूचना पर तत्काल कालवाड़ थाने का जाप्ता मौके पर पहुंचा और तीनों घायल पुलिसकर्मियों को हाथोज स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करवाया।

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

आरोपियों के खिलाफ चालक कांस्टेबल नवीन कुमार ने पुलिस पर हमला कर घायल करने का मामला दर्ज करवाया। इधर घटना की सूचना मिलते ही झोटवाड़ा एसीपी आलोक सैनी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।

हमले के बाद बंद कर लिया दरवाजा

कालवाड़ रोड हाथोज स्थित मंगलम धाम में पुलिसकर्मियों पर हमले की घटना के बाद जब पुलिस का जाप्ता घटनास्थल पर पहुंचा तो हमला करने वाले परिवार के लोगों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पुलिस ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन जब दरवाजा नहीं खोला तो पड़ोस के मकान की छत से पर जाकर अंदर छिपे हमला करने की आरोपितों को पकड़ा।

मां-बेटे सहित तीन गिरफ्तार

घटना के तत्काल बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजय जांगिड़ (25) पुत्र गोगराज जांगिड़, उसकी मां ललिता देवी (45) पत्नी गोगराज जांगिड़ और मनीष जांगिड़ (22) पुत्री गोगराज जांगिड़ निवासी मंगलम धाम किशोरपुरा रोड हाथोज कालवाड़ रोड को गिरफ्तार किया।

Rajasthan New Flyover: राजस्थान के इस नेशनल हाईवे पर बनेंगे 3 फोरलेन फ्लाईओवर; 80 करोड़ होंगे खर्च
दौसा
Manoharapur-Dausa-National-Highway

11 Dec 2025 11:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: समझाइश के लिए पहुंची पुलिस पर जानलेवा हमला, ASI सहित 3 पुलिसकर्मी घायल; मां-बेटे सहित तीन गिरफ्तार

