10 दिसंबर 2025,

बुधवार

दौसा

Rajasthan New Flyover: राजस्थान के इस नेशनल हाईवे पर बनेंगे 3 फोरलेन फ्लाईओवर; 80 करोड़ होंगे खर्च

Rajasthan Four-lane Flyover: जयपुर-दिल्ली व जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे से जुड़े मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे पर अब सफर और ज्यादा आसान हो जाएगा।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Dec 10, 2025

Manoharapur-Dausa-National-Highway

मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे। फोटो: पत्रिका

Dausa News: जयपुर-दिल्ली व जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे से जुड़े मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे पर वाहनों का आवागमन बढ़ने के बाद दुर्घटनाओं में अचानक हुई बढ़ोतरी को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। एनएचएआई ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने मनोहरपुर-दौसा हाईवे पर गठवाड़ी, भावनी व बापी को ब्लैक स्पॉट मानते हुए फ्लाईओवर का निर्माण करवाने का फैसला किया है। तीनों पुलिया का निर्माण कार्य 80 करोड़ 4 लाख 31 हजार 714 रुपए की लागत से होगा।

गौरतलब है कि मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे पर दिनों दिन वाहनों का आवागमन बढ़ता जा रहा है। वाहनों के बढ़ते आवागमन से सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ा है। हाईवे पर दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी होने पर सर्वे करवा ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए थे। जिसके बाद एनएचएआई के परियोजना निदेशक ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को गठवाड़ी, भावनी व बापी में ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव भिजवाया था।

एक साल में पूरा होगा काम

जानकारी के अनुसार फ्लाईओवर निर्माण के लिए 5 दिसंबर से टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। 22 जनवरी तक टेंडर होंगे। वहीं, 23 जनवरी को पुलिया निर्माण का टेंडर खुलेगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित फर्म को एक साल में तीनों पुलिया का निर्माण करना होगा। गठवाड़ी, बापी व भावनी में फोरलेन के हिसाब से पुलिया बनेंगी।

पहले 82.19 करोड़ रुपए हुए स्वीकृत

जानकारी के अनुसार इससे पहले भावनी, गठवाड़ी व बापी में पुलिया निर्माण के अलावा डांगरवाड़ा व आंधी थाना मोड़ पर चौडाईकरण कार्य के लिए 82.19 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी। इसके बाद फोरलेन की डीपीआर प्रस्तावित होने से आंधी थाना मोड़ व डांगरवाड़ा में हाईवे चौडाईकरण कार्य को फिलहाल निरस्त किया गया है। ऐसे में अब गठवाड़ी, बापी व भावनी में पुलिया निर्माण के लिए 80 करोड़ 4 लाख 31 हजार 714 रुपए की स्वीकृति जारी हुई है।

पत्रिका ने लगातार उठाया था मामला

मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे पर आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर राजस्थान पत्रिका ने लगातार सिलसिलेवार खबरें प्रकाशित कर आमजन की समस्या का प्रमुखता से उठाया था। पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद जनप्रतिनिधियों ने एनएचएआई व केन्द्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी हाईवे पर सुधार कार्य की मांग की थी। हाईवे पर ब्लैक स्पॉट पर सुधार कार्य के लिए 80 करोड़ की राशि स्वीकृत होने पर जनप्रतिनिधियों के अलावा आमजन में खुशी की लहर दौड़ गई।

Updated on:

10 Dec 2025 03:49 pm

Published on:

10 Dec 2025 03:04 pm

