Rajasthan New Flyover: राजस्थान के इस नेशनल हाईवे पर बनेंगे 3 फोरलेन फ्लाईओवर; 80 करोड़ होंगे खर्च

Dausa News: जयपुर-दिल्ली व जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे से जुड़े मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे पर वाहनों का आवागमन बढ़ने के बाद दुर्घटनाओं में अचानक हुई बढ़ोतरी को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। एनएचएआई ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने मनोहरपुर-दौसा हाईवे पर गठवाड़ी, भावनी व बापी को ब्लैक स्पॉट मानते हुए फ्लाईओवर का निर्माण करवाने का फैसला किया है। तीनों पुलिया का निर्माण कार्य 80 करोड़ 4 लाख 31 हजार 714 रुपए की लागत से होगा।