Khatu Shyamji: वृंदावन-खाटूश्यामजी की तर्ज पर मेहंदीपुर बालाजी धाम में तैयार हो रहा आकर्षक तोरण द्वार, 1.72 करोड़ आएगी लागत

नेशनल हाईवे 21 के बालाजी मोड़ से लगभग 700 मीटर अंदर और बालाजी मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस थाने के समीप स्वागत द्वार का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। गेट में लाल व हल्के भूरे रंग के पत्थरों का संयोजन इसे विरासत का आभास देगा। द्वार के दोनों ओर हवादार जालियां, डिजाइनों से सजे महराव और धार्मिक आस्था का प्रतीक गुंबदनुमा छतरियां इसकी भव्यता को और निखार रही हैं। दर्जनों कारीगर लगातार निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं।