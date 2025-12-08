राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मंत्री किरोड़ी लाल मीना ने दिया बड़ा बयान, सियासी गलियारों में मच गई हलचल

कांग्रेस पर प्रहार करते हुए डॉ मीना ने कहा कि गहलोत राज में भ्रष्टाचार चरम पर था, जहां युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। कांग्रेस राज में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसका परिणाम स्वरूप आज 67 थानेदार जेल की हवा खा रहे हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त लोग भी जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि गरीब किसानों को सस्ता खाद दिलाने के लिए सरकार द्वारा जल्दी कानून बनाया जाएगा तथा खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।