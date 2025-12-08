राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मंत्री किरोड़ी लाल मीना ने दिया बड़ा बयान, सियासी गलियारों में मच गई हलचल

डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के साथ मंत्री किरोड़ी लाल मीना। फोटो: पत्रिका
Dausa News: राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले कई महीनों से चल रही चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीना ने कहा कि अभी तो मैं उप (डिप्टी सीएम) भी नहीं बना। कुछ करने लायक तो बनूं। मंत्री के इस बयान ने मंत्रिमंडल विस्तार की सियासी चर्चाओं को हवा दे दी है।
महुवा में अखिल भारतीय जाटव समाज संगठन की ओर से आयोजित समाज उत्थान समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना कहा कि क्षेत्र का विकास कराना मेरी और डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा की जिम्मेदारी है। इसी बीच लोगों ने महुवा को जिला बनाने की मांग उठा दी। जिस पर किरोड़ी मीना ने कहा कि अभी तो मैं उप (डिप्टी सीएम) भी नहीं बना। कुछ करने लायक तो बनूं।
उन्होंने कहा कि प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया, जबकि ये दूसरी बार विधायक बने हैं और मैं छठी बार विधायक हूं। मैंने कह दिया था कि मेरा जवान भाई आगे रहना चाहिए, मैं इनके पीछे हूं और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलूंगा। कृषि मंत्री के इस बयान ने मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच सियासी गलियारों में हलचल सी मचा दी है। माना जा रहा है कि राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है।
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान में भ्रष्टाचार का दुश्मन नंबर वन किरोड़ी है। कोई भ्रष्टचारी मिल जाए या आपको परेशान करे तो बताना। उसके इलाज की जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोलकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस पर प्रहार करते हुए डॉ मीना ने कहा कि गहलोत राज में भ्रष्टाचार चरम पर था, जहां युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। कांग्रेस राज में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसका परिणाम स्वरूप आज 67 थानेदार जेल की हवा खा रहे हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त लोग भी जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि गरीब किसानों को सस्ता खाद दिलाने के लिए सरकार द्वारा जल्दी कानून बनाया जाएगा तथा खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना पहुंचे, जिनका बाईपास स्थित मीन भगवान मंदिर से अंबेडकर कॉलोनी तक करीब दो दर्जन स्थानों पर जेसीबी से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात रहा।
