Indian Railways: जयपुर-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 10 को अलवर तक ही चलेगी, इन ट्रेनों का रूट बदला

ट्रेन। पत्रिका फाइल फोटो
बांदीकुई। रेलवे की ओर से रेवाड़ी-अलवर रेलखंड पर बावल-करनावास-अनाजमंडी रेवाड़ी स्टेशनों के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है, जिससे रेल यातायात प्रभावित रहेगा।
एनडब्लयूआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार ट्रेन संख्या 09635 जयपुर-रेवाड़ी स्पेशल 10 दिसंबर को जयपुर से प्रस्थान करेगी और वह केवल अलवर तक ही संचालित होगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09636 रेवाड़ी-जयपुर 10 दिसंबर को रेवाड़ी की बजाय अलवर से चलेगी। ऐसे में रेवाड़ी-अलवर के मध्य ट्रेनों का आंशिक रद्द होना तय है।
इसके अलावा ट्रेन संख्या 14661 बाड़मेर-जम्मूतवी जो 10 दिसंबर को बाड़मेर से प्रस्थान करेगी, वह परिवर्तित मार्ग फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी होकर चलेगी। ट्रेन संख्या 14662 जम्मूतवी-बाड़मेर जो 9 दिसंबर को जम्मूतवी से प्रस्थान करेगी, वह परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा होकर संचालित होगी।
इसी प्रकार ट्रेन संख्या 14321 बरेली-भुज जो 10 दिसंबर को बरेली से प्रस्थान करेगी, वह भी परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा से चलेगी।
