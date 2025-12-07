7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Indian Railways: जयपुर-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 10 को अलवर तक ही चलेगी, इन ट्रेनों का रूट बदला

रेलवे की ओर से रेवाड़ी-अलवर रेलखंड पर बावल-करनावास-अनाजमंडी रेवाड़ी स्टेशनों के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Dec 07, 2025

Train

ट्रेन। पत्रिका फाइल फोटो

बांदीकुई। रेलवे की ओर से रेवाड़ी-अलवर रेलखंड पर बावल-करनावास-अनाजमंडी रेवाड़ी स्टेशनों के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है, जिससे रेल यातायात प्रभावित रहेगा।

एनडब्लयूआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार ट्रेन संख्या 09635 जयपुर-रेवाड़ी स्पेशल 10 दिसंबर को जयपुर से प्रस्थान करेगी और वह केवल अलवर तक ही संचालित होगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09636 रेवाड़ी-जयपुर 10 दिसंबर को रेवाड़ी की बजाय अलवर से चलेगी। ऐसे में रेवाड़ी-अलवर के मध्य ट्रेनों का आंशिक रद्द होना तय है।

इन ट्रेनों का बदला रूट

इसके अलावा ट्रेन संख्या 14661 बाड़मेर-जम्मूतवी जो 10 दिसंबर को बाड़मेर से प्रस्थान करेगी, वह परिवर्तित मार्ग फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी होकर चलेगी। ट्रेन संख्या 14662 जम्मूतवी-बाड़मेर जो 9 दिसंबर को जम्मूतवी से प्रस्थान करेगी, वह परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा होकर संचालित होगी।

इसी प्रकार ट्रेन संख्या 14321 बरेली-भुज जो 10 दिसंबर को बरेली से प्रस्थान करेगी, वह भी परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा से चलेगी।

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान यहां 6 लेन सड़क का काम जल्द होगा शुरू, 74 करोड़ रुपए होंगे खर्च; फर्राटे से दौड़ेंगे वाहन
भिवाड़ी
Six-Lane-Road-Project

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 11:49 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Indian Railways: जयपुर-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 10 को अलवर तक ही चलेगी, इन ट्रेनों का रूट बदला

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dausa News: यूरिया के लिए लाइन में लगी महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की, हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने संभाला मोर्चा

Urea-distribution
दौसा

राजस्थान में रिश्ते हुए शर्मसार; बेटे पर मां से बलात्कार का संगीन आरोप, पिता ने दर्ज कराई FIR

Jaipur Crime woman raped
दौसा

FMGE में फर्जीवाड़ा: SOG ने हिरासत में लिए दौसा के ये 3 डॉक्टर, फर्जी मार्कशीट लगाकर की इंटर्नशिप

Dausa-3-Doctor-Detained
दौसा

Indian Railways: राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर खुलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट, यात्रियों को मिलेगी खानपान की सुविधा

Rail-Coach-Restaurant
दौसा

Indian Railways: दौसा से दिल्ली का सफर अब होगा और आसान, कल से रोजाना दौड़ेगी नई ट्रेन

swarn-nagri-express
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.