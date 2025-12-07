Indian Railways: जयपुर-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 10 को अलवर तक ही चलेगी, इन ट्रेनों का रूट बदला

एनडब्लयूआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार ट्रेन संख्या 09635 जयपुर-रेवाड़ी स्पेशल 10 दिसंबर को जयपुर से प्रस्थान करेगी और वह केवल अलवर तक ही संचालित होगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09636 रेवाड़ी-जयपुर 10 दिसंबर को रेवाड़ी की बजाय अलवर से चलेगी। ऐसे में रेवाड़ी-अलवर के मध्य ट्रेनों का आंशिक रद्द होना तय है।