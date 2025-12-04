4 दिसंबर 2025,

दौसा

FMGE में फर्जीवाड़ा: SOG ने हिरासत में लिए दौसा के ये 3 डॉक्टर, फर्जी मार्कशीट लगाकर की इंटर्नशिप

3 Doctors Detained: राजस्थान के दौसा जिले से 3 डॉक्टरों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (FMGE) में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में एसओजी ने हिरासत में लिया है।

दौसा

image

Akshita Deora

Dec 04, 2025

Dausa-3-Doctor-Detained

AI जनरेटेड तस्वीर

SOG Action: फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (एफएमजीई) में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने इस संबंध में दौसा में छापा मारकर तीन युवा डॉक्टरों को हिरासत में लिया है।

आरोप है कि तीनों चिकित्सकों ने फर्जी मार्कशीट प्रस्तुत कर इंटर्नशिप कर ली। शिकायत मिलने पर जब मेडिकल काउंसिल व एसओजी ने जांच की तो इसका खुलासा हुआ।

जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह दौसा शहर के सैथल मोड़ क्षेत्र में रहने वाले एक डॉक्टर को पकड़ा गया। वहीं दोपहर में खेरवाल क्षेत्र से दूसरे डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। इससे पहले मंगलवार को दौसा शहर के आगरा रोड से एक अन्य डॉक्टर को हिरासत में लिया गया था।

इनको लिया हिरासत में

दौसा डीएसटी व स्थानीय थाना पुलिस के अनुसार पीयूष कुमार त्रिवेदी, डॉ. देवेंद्रसिंह गुर्जर और डॉ. शुभम गुर्जर को हिरासत में लिया गया है। तीनों से जयपुर एसओजी मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है।

पूछताछ की जाएगी

अभी तीनों डॉक्टरों से पूछताछ की जाएगी। उन्हें दौसा से जयपुर लाया गया है। पूछताछ के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

विशाल बंसल, एडीजी एसओजी, राजस्थान

04 Dec 2025 09:54 am

