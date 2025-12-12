Rajasthan Road News: राजस्थान के इस जिले में बनेगी 8 नई सड़कें, राह होगी आसान; विकास को मिलेगी गति

सड़क। पत्रिका फाइल फोटो
दौसा। लालसोट विधायक रामबिलास मीना ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों करीब 26 किमी लंबाई की 8 सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से सुगम आवागमन और क्षेत्र के विकास को और अधिक गति मिलेगी।
विधायक ने कहा कि बीते दो साल के कार्यकाल में दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों के लिए 150 करोड़ की स्वीकृति आ चुकी है, इन कार्यों में से अधिकांश का तो काम शुरू हो गया और कुछ रोड का तो काम भी पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले तीन साल में पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी ढाणी रोड से वंचित नहीं रहेगी।
इस मौके पर विधायक ने पूजा अर्चना के बाद कल्लावास तिबारा पर कल्लावास से सोनड़ रोड़ चौड़ाईकरण, राहुवास तिबारा से ढ़ोलावास, एनएच 148 से संत महाराज राहुवास, एनएच 148 से कल्याण पटेल की ढ़ाणी,गोमलाडू की ढाणी सरकारी स्कूल गोमलाडू-2 की ढ़ाणी राहुवास, पीपली मुख्य गांव से नयागांव, कोलीवाड़ा मुख्य रोड से धांध्या की ढाणी की ओर, भैरु जी महाराज मंदिर पर गुढा भैरुजी महाराज से सिंगपुरा ब्राह्मण ढ़ाणी होते हुए नई कोठी तक एवं सहसपुरा में सहसपुरा से किशनपुरा, टापरिया सीमा तक सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। सभी कार्यक्रमों में पहुंचने पर विधायक का ग्रामीणों ने स्वागत किया।
शिलान्यास समारोह में प्रधान प्रतिनिधि डॉ. मोहनलाल मीना, सतपाल मीना, शम्भू लाल कुईवाला, जिला परिषद सदस्य श्रीनारायण मीणा पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि रामबिलास शाहजहांनपुरा, पूर्व सरपंच मांगीलाल मीना, रुप सिंह, मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह, रामसिंह, बलराम बैरवा, श्रीफूल मीना, अनिल बुर्जा, बाबू शंकर शर्मा, पूरण मीना, राममनोहर शर्मा, सूरजभान सिंह ने विचार व्यक्त किए।
