Rajasthan Road News: राजस्थान के इस जिले में बनेगी 8 नई सड़कें, राह होगी आसान; विकास को मिलेगी गति

इस मौके पर विधायक ने पूजा अर्चना के बाद कल्लावास तिबारा पर कल्लावास से सोनड़ रोड़ चौड़ाईकरण, राहुवास तिबारा से ढ़ोलावास, एनएच 148 से संत महाराज राहुवास, एनएच 148 से कल्याण पटेल की ढ़ाणी,गोमलाडू की ढाणी सरकारी स्कूल गोमलाडू-2 की ढ़ाणी राहुवास, पीपली मुख्य गांव से नयागांव, कोलीवाड़ा मुख्य रोड से धांध्या की ढाणी की ओर, भैरु जी महाराज मंदिर पर गुढा भैरुजी महाराज से सिंगपुरा ब्राह्मण ढ़ाणी होते हुए नई कोठी तक एवं सहसपुरा में सहसपुरा से किशनपुरा, टापरिया सीमा तक सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। सभी कार्यक्रमों में पहुंचने पर विधायक का ग्रामीणों ने स्वागत किया।