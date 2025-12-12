राजस्थान में यहां लाखों रुपए की लागत से बनाई सड़क दूसरे दिन ही उखड़ी, गुस्साए ग्रामीणों ने किया विरोध-प्रदर्शन

उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक ओमप्रकाश हुडला ने इस सड़क का शिलान्यास 5 जनवरी 2023 को किया था, लेकिन इसके बाद दो साल तक निर्माण कार्य ठप पड़ा रहा। अचानक रात में कार्य शुरू किए जाने को समझ से परे बताया। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क अगले ही दिन उखड़ गई, जिससे गुणवत्ता पर भरोसा करना मुश्किल हो गया।