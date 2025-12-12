12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

दौसा

राजस्थान में यहां लाखों रुपए की लागत से बनाई सड़क दूसरे दिन ही उखड़ी, गुस्साए ग्रामीणों ने किया विरोध-प्रदर्शन

संवेदक द्वारा रातोंरात सड़क निर्माण कर दिया गया, लेकिन सुबह सड़क उखड़ जाने पर ग्रामीणों ने विरोध-प्रदर्शन किया।

दौसा

image

Anil Prajapat

Dec 12, 2025

road-news-1

सड़क उखड़ने पर प्रदर्शन करते ग्रामीण। फोटो: पत्रिका

बांदीकुई/आभानेरी। एमडीआर 48 से जयकिशन की ढाणी ढिगारिया कपूर तक संवेदक द्वारा रातोंरात सड़क निर्माण कर दिया गया, लेकिन सुबह सड़क उखड़ जाने पर उप प्रधान धर्मेंद्र मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विरोध-प्रदर्शन किया।

ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण मापदंडों के अनुरूप नहीं किया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने उप प्रधान के नेतृत्व में सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

एक ही रात में बनाई गई सड़क

उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक ओमप्रकाश हुडला ने इस सड़क का शिलान्यास 5 जनवरी 2023 को किया था, लेकिन इसके बाद दो साल तक निर्माण कार्य ठप पड़ा रहा। अचानक रात में कार्य शुरू किए जाने को समझ से परे बताया। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क अगले ही दिन उखड़ गई, जिससे गुणवत्ता पर भरोसा करना मुश्किल हो गया।

आंदोलन की दी चेतावनी

विरोध प्रदर्शन में दिनेशचंद सैनी, गिर्राज सैनी, दिनेश शर्मा, रामभरोसी मीणा, पूर्व सरपंच रमेश चंद मीणा, मोहन गर्जर, भम्पी परेवा, पार्वती देवी, राजन्ती देवी, अनोखी, मनिषा और बबिता सहित कई ग्रामीण शामिल रहे। उन्होंने कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी।

