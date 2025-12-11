11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Tonk Overbridge: रेलवे ओवरब्रिज को लेकर प्रशासन का सख्त रुख, 16 दिसंबर तक खाली करें जमीन, वरना होगा बड़ा एक्शन

Railway Overbridge: रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिग्रहित भूमि से तत्काल कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Anil Prajapat

Dec 11, 2025

Railway-overbridge

झिलाय रोड पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज। फोटो: पत्रिका

टोंक/निवाई। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिग्रहित भूमि से तत्काल कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उपखंड अधिकारी प्रीति मीणा की ओर से ऐसे सभी हितधारकों को बेदखली के नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिन्होंने मुआवजा प्राप्त कर लेने के बावजूद अब तक भूमि खाली नहीं की है। इसके अलावा जिन्हें बार-बार अवसर दिए जाने के बाद भी मुआवजा नहीं लिया गया है।

एसडीओ प्रीति मीणा ने बताया कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड निवाई द्वारा रेलवे ओवरब्रिज के लिए भूमि का विधिवत अधिग्रहण किया जा चुका है। इसका उद्देश्य परियोजना के कार्य को बिना किसी बाधा के समय पर पूरा करना है।

तत्काल प्रभाव से खाली करें भूमि

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन हितधारकों को मुआवजा राशि का भुगतान हो चुका है, वे तत्काल प्रभाव से भूमि खाली करें। वहीं जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा अंतिम से अंतिम नोटिस जारी किए जाने के बावजूद मुआवजा प्राप्त नहीं किया, वे भी 16 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से अधिग्रहित भूमि से अपना कब्जा हटा लें।

प्रशासन की चेतावनी- 17 दिसंबर से होगी सख्त बेदखली

प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि तय समय-सीमा के बाद किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। यदि 16 दिसंबर तक भूमि खाली नहीं की गई, तो 17 दिसंबर से प्रशासन द्वारा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी और अधिग्रहित भूमि को बलपूर्वक अपने कब्जे में लिया जाएगा।

यातायात व्यवस्था में होगा बड़ा सुधार

एसडीओ प्रीति मीणा ने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज परियोजना जनहित से जुड़ी है और इससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे स्वेच्छा से कब्जा हटाकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासन का यह कदम ओवरब्रिज निर्माण की दिशा में निर्णायक माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan New Flyover: राजस्थान के इस नेशनल हाईवे पर बनेंगे 3 फोरलेन फ्लाईओवर; 80 करोड़ होंगे खर्च
दौसा
Manoharapur-Dausa-National-Highway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 02:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk Overbridge: रेलवे ओवरब्रिज को लेकर प्रशासन का सख्त रुख, 16 दिसंबर तक खाली करें जमीन, वरना होगा बड़ा एक्शन

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

68 गांवों की 350 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण कर बढ़ाएंगे बीसलपुर डेम में स्टोरेज

टोंक

चर्चा में राजस्थान की यह शादी: सरकारी बैंक में मैनेजर दूल्हे के टीके में लिया मात्र 1 रुपया

unique marriage
टोंक

Tonk Panther Movement: जैन नसिया परिसर में रातभर घूमता रहा पैंथर, CCTV फुटेज सामने आते ही इलाके में दहशत

Tonk Panther Movement (1)
टोंक

Rajasthan Education Ranking: राजस्थान ने शिक्षा गुणवत्ता में लगाई लंबी छलांग, राष्ट्रीय रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंचा

madan-dilawar
टोंक

Tonk News: 11 माह बाद हुई देवली पंचायत समिति बैठक, अधूरे प्रस्तावों पर भड़के जनप्रतिनिधि

mitting
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.