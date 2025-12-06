Tonk News: 11 माह बाद हुई देवली पंचायत समिति बैठक, अधूरे प्रस्तावों पर भड़के जनप्रतिनिधि

टोंक। देवली पंचायत समिति की बैठक करीब 11 माह बाद सभागार भवन में प्रधान बनवारी लाल जाट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें कार्यकाल में लिए प्रस्तावों पर कार्य नहीं होने से जनप्रतिनिधियों का आक्रोश सदन में झलक उठा। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रो में हर घर नल योजना में पानी नही पहुंचने का मुद्दों अधिकांश सदस्यों ने उठाया। वहीं, हिसामपुर व थली विद्यालयों में कक्षा कक्ष के कार्य अब तक नही होने पर बच्चों के भविष्य पर चिंता जताई। पनवाड़ रोड़ मॉडल स्कूल के पास शराब ठेका संचालन पर भी नाराजगी जाहिर की।