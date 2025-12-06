Tonk News: 11 माह बाद हुई देवली पंचायत समिति बैठक, अधूरे प्रस्तावों पर भड़के जनप्रतिनिधि

बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधि। फोटो: पत्रिका
टोंक। देवली पंचायत समिति की बैठक करीब 11 माह बाद सभागार भवन में प्रधान बनवारी लाल जाट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें कार्यकाल में लिए प्रस्तावों पर कार्य नहीं होने से जनप्रतिनिधियों का आक्रोश सदन में झलक उठा। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रो में हर घर नल योजना में पानी नही पहुंचने का मुद्दों अधिकांश सदस्यों ने उठाया। वहीं, हिसामपुर व थली विद्यालयों में कक्षा कक्ष के कार्य अब तक नही होने पर बच्चों के भविष्य पर चिंता जताई। पनवाड़ रोड़ मॉडल स्कूल के पास शराब ठेका संचालन पर भी नाराजगी जाहिर की।
सदन में विद्युत, विकास कार्यां समेत अन्य मुद्दों पर भी सदस्यों ने विचार रखे। बैठक में उपखंड अधिकारी रूबी अंसार, विकास अधिकारी रानू इंकिया समेत ब्लॉक स्तरीय विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में 15 जनवरी को हुई पिछली साधारण सभा की कार्रवाई रिपोर्ट की पालना पर चर्चा की गई। बाद में सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्र में हर घर नल योजना में हो रही पोल पर अपनी चिंताएं जताई।
सदस्यों ने अपनी बात सदन में रखते हुए कहा कि घरों तक पानी नही पहुंच रहा है। मुख्य लाइन एवं सप्लाई लाइन में अवैध नल कनेक्शन,लाइन नही बिछने, टंकी से नही जुड़ने की परेशानी बताई। डीआर जगदीश मीणा ने कहा पानी चोरों के खिलाफ एक्शन ले और सभी गांवों में ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज की कार्रवाई की जाए। विभाग के एईएन पूर्णमल बैरवा ने बताया टीम क्षेत्र में कार्य कर रही है। जिनके कनेक्शन हो गए उन घरों तक 31 दिसंबर तक जलापूर्ति सुनिश्चित की जानी है।
विकास अधिकारी रानू इंकिया ने बताया कि टेल तक पानी नही पहुंचने पर कार्रवाई का एक्शन प्लान के लिए सदन से प्रस्ताव लेने का अनुरोध किया। जिसमें जल समिति सदस्य,जनप्रतिनिधि,विभाग की टीम मौके पर जाकर अवैध नल कनेक्शन पर कार्रवाई कर सके। इसके लिए निर्धारित कार्यक्रम बनाकर अवैध कनेक्शन पर बड़ा एक्शन कर सकते है। पीएचईडी के एईएन नितिन जैन ने राजमहल की पेयजल समस्या पर बताया वहां बोटून्दा, कंवरावास एवं राजमहल के लिए 21 करोड़ की योजना स्वीकृत है, जल्द उसके टेंडर जारी होंगे।
