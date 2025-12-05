मंत्री मदन दिलावर के समारोह में पहुंचा युवक: बोला, पूरी ढाणी बीजेपी की वोटर: फिर भी सड़क नहीं बनी

फोटो- वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट
टोंक। शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर के स्वच्छता कार्यशाला मंच पर गुरुवार को वह हुआ, जिसकी सरकारें अक्सर अपेक्षा नहीं करतीं। एक युवक ने पूरे सिस्टम की 'गंदगी' सबके सामने खोल कर रख दी। मंडावर पंचायत की देवगंज ढाणी के युवा रामस्वरूप जाट ने माइक पर आते ही सवाल दाग दिया, 'पूरी ढाणी बीजेपी की वोटर है… फिर भी हमारी सड़क तीन साल से क्यों नहीं बनी?'
रामस्वरूप ने बताया कि डेढ़ किमी का कच्चा रास्ता बारिश में दलदल बन जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। लोग पैदल निकलना तो दूर, मजबूरी में ट्रैक्टर–ट्रॉली से रास्ता पार करते हैं।
युवक यहीं नहीं रुका। उसने सीधे पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, 'ग्रेवल के नाम पर 47 फर्जी मस्टररोल भरे गए। पैसा खा लिया गया, सड़क आज तक कागज में ही बनाई जाती रही।' शिकायतें पहले भी की गईं। धरने–प्रदर्शन भी हुए, लेकिन तीन साल से सरकार और प्रशासन दोनों ने आंखें मूंद रखी हैं। मंत्री दिलावर ने उसकी बात सुनी और सामान्य सा जवाब दिया, 'समाधान जल्द होगा।' लेकिन सवाल वही, 'कब?'
