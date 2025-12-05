मंत्री मदन दिलावर के समारोह में पहुंचा युवक: बोला, पूरी ढाणी बीजेपी की वोटर: फिर भी सड़क नहीं बनी

युवक यहीं नहीं रुका। उसने सीधे पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, 'ग्रेवल के नाम पर 47 फर्जी मस्टररोल भरे गए। पैसा खा लिया गया, सड़क आज तक कागज में ही बनाई जाती रही।' शिकायतें पहले भी की गईं। धरने–प्रदर्शन भी हुए, लेकिन तीन साल से सरकार और प्रशासन दोनों ने आंखें मूंद रखी हैं। मंत्री दिलावर ने उसकी बात सुनी और सामान्य सा जवाब दिया, 'समाधान जल्द होगा।' लेकिन सवाल वही, 'कब?'