राजस्थान के इस जिले में 200 बांध-तालाब बनेंगे रोजगार का बड़ा जरिया, हर साल 10.50 करोड़ का राजस्व

जिले की ग्राम पंचायतों की ओर से कई बार शिकायतें सामने आई थीं कि पंचायत राज विभाग के स्तर पर बांध और तालाबों का समुचित रखरखाव नहीं हो पा रहा है। कई जगहों पर पाल क्षतिग्रस्त होने, गाद भरने और पानी की निकासी व्यवस्था ठीक नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं मत्स्य पालन के टेंडर में भी अनियमितताओं की शिकायतें थी। इन समस्याओं को देखते हुए अब जिम्मेदारी का पुनर्वितरण किया गया है।