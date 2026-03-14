चलती राजस्थान रोडवेज बस का बेरिंग टूटा, टायर 200 मीटर तक खेतों में दौड़ा

Tonk News: मालपुरा से अजमेर जा रही राजस्थान रोडवेज की एक बस बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गई। लांबाहरिसिंह के पास अचानक बस का आगे का बेरिंग टूट गया, जिसके कारण बस का आगे का टायर निकलकर खेतों की ओर लुढ़कते हुए करीब 200 मीटर तक दौड़ता चला गया।