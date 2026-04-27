Rajasthan Politics : राजस्थान के टोंक में ‘गरजे’ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जानें भाषण की 10 बड़ी बातें

राजस्थान के टोंक में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सांगठनिक शक्ति का बड़ा प्रदर्शन किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने वर्चुअल माध्यम से बटन दबाकर प्रदेश के 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन और 2 कार्यालयों का शिलान्यास किया। इस दौरान टोंक के मंच से नितिन नवीन ने न केवल राजस्थानी संस्कृति और 'दाल-बाटी चूरमा' के साथ अपना पुराना रिश्ता साझा किया, बल्कि कार्यकर्ताओं को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को 'सबसे लोकप्रिय' पार्टी बनाने का लक्ष्य भी दिया।



उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि भाजपा का सफर दो सांसदों से शुरू हुआ था, लेकिन अब हमें 2047 के विकसित भारत का नेतृत्व करना है।