Tonk Crime : होम ट्यूशन + मोटे ब्याज का झांसा, टोंक में निजी कंपनी ने की लाखों की ठगी, 3 पर केस दर्ज

Tonk Crime : टोंक शहर में ठगी का बड़ा मामला सामने आया। एक निजी कम्पनी पर होम ट्यूशन दिलाने और निवेश पर मोटा ब्याज देने का लालच देकर सैकड़ों शिक्षकों एवं अन्य लोगों से ठगी का आरोप है। पीड़ितों की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने संस्था संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सवाईमाधोपुर पुलिया के समीप संचालित एसबीसीपी नामक कंपनी करीब एक वर्ष से कार्यरत थी। कंपनी ने निजी शिक्षकों को घर-घर जाकर बच्चों को नि:शुल्क पढ़ाने के बदले प्रति विद्यार्थी एक हजार रुपए प्रतिमाह भुगतान करने का झांसा दिया था। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक से पांच हजार रुपए पंजीयन शुल्क जमा कराया गया। साथ ही यह भरोसा भी दिलाया गया कि पंजीयन राशि में से चार हजार रुपए बाद में वापस कर दिए जाएंगे।